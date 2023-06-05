Предок Urus: в Киеве обнаружен заброшенным редчайший внедорожник Lamborghini 80-х (видео)

Lamborghini LM002 — первый внедорожник в истории итальянской марки, который изначально создавали для армии. Всего выпущено лишь 328 таких авто с огромным V12 под капотом.

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В Киеве неожиданно нашли раритетный Lamborghini LM002. Знаменитый внедорожник припадает пылью и давно не ездил. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

По данным журналистов ТопЖира, владелец автомобиля, скорее всего, покинул нашу страну. Примечательно, что это один из всего двух Lamborghini LM002 в Украине. Внедорожник является редкой версией модели для американского рынка, также известной как LM Americana.

В Украине было зарегистрировано лишь два Lamborghini LM002 Фото: topgir.com.ua

Всего выпущено лишь несколько Lamborghini LM Americana, да и стандартный LM002 является редким. С 1986 по 1993 годы собрано только 328 внедорожников Lamborghini всех версий.

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История Lamborghini LM002 весьма интересна. Изначально рамный внедорожник создавался для американской армии, но на тендере проиграл более надежному HMMWV (военной версии Hummer H1). Тем не менее, партии этих авто все же приобрели армий Ливии и Саудовской Аравии.

Внедорожник Lamborghini LM002 оснащен 5,2-литровым 455-сильным V12 от суперкара Countach, а также 5-ступенчатой механической КПП и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с и развивает 210 км/ч. Впрочем, не исключено, что конкретно этот Lamborghini LM Americana мощнее, ведь часть авто получили 5,8-литровый 495-сильный мотор.

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