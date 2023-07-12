Цена $14 500 и запас хода 1000 км: рассекречен новый Geely Emgrand (фото)

Новый Geely Emgrand L изменится внешне и станет сдержаннее на вид. В линейке модели впервые появится экономичная гибридная версия.

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В интернет попали фото Geely Emgrand L 2024 модельного года. Бюджетный седан пройдет обновление и получит гибридную версию. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Geely Emgrand L стал сдержаннее на вид. Ушла в прошлое огромная решетка радиатора – она теперь тоненькая. У седана новые продолговатые фары и более массивный передний бампер. Сзади освежены фонари.

Седан получит 246-сильную гибридную версию Фото: autohome.com.cn

Размеры Geely Emgrand L 2024:

длина – 4735 мм;

ширина – 1815 мм;

высота – 1478 мм;

колесная база – 2700 мм.

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На фото попала гибридная версия модели – новинка в линейке. Седан Geely Emgrand L оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем Volvo и электромотором суммарной мощностью 246 л. с.

Гибрид сможет проехать 100 км на электротяге Фото: autohome.com.cn

Гибрид Geely Emgrand L способен проехать 100 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км. Такая версия будет стоить в эквиваленте 14 500 долларов, а вот бензиновый 177-сильный вариант будет дешевле – примерно от $12 500.

Ранее Фокус сообщал, что Geely презентовали спортивный седан с расходом 4,5 л на 100 км.

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