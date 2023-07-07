Geely показали спортивный седан с расходом топлива 4,5 литра на 100 км (фото)

Geely Galaxy L6 будет доступен в нескольких версиях с силовой установкой мощностью до 663 сил. Модель получит передовые технологии и современные системы безопасности.

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Geely показали новый гибридный седан Galaxy L6. Новинка получила богатое оснащение и сможет проехать до 105 км на электротяге. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Спереди размещена раздельная оптика с вертикальными дневными ходовыми огнями. Между фарами находится светодиодная полоса.

Сзади установлены необычные фонари. Они объединены в один блок и занимают всю ширину задней части авто. На бампере находится диффузор.

Сзади размещены необычные фонари Фото: Geely

Также можно заметить новый логотип бренда Galaxy. Он состоит из шести серебристых прямоугольных элементов.

Габариты Geely Galaxy L6:

длина — 4782 мм;

ширина — 1875 мм;

высота — 1489 мм;

колесная база — 2752 мм.

Geely Galaxy L6 построен на платформе e-CMA. Модель предложат в двух версиях с запасом хода на электротяге 48 или 105 км.

Седан оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами мощностью до 663 л.с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,55 литра на 100 км.

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В интерьере установлена цифровая панель приборов, которая дополнена большим вертикальным дисплеем информационно-развлекательной системы. Она работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.

В интерьере появятся два больших дисплея Фото: DongCheDi

Стоимость и дата выхода Geely Galaxy L6 станут известны позже. Ожидается, что начальная цена модели составит более $30 000.

Ранее Фокус рассказал, что в Китае стартовали продажи нового гибридного кроссовера Geely Galaxy L7.