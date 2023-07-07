Geely показали спортивний седан з витратою палива 4,5 літра на 100 км (фото)

Geely Galaxy L6 буде доступний у кількох версіях із силовою установкою потужністю до 663 сил. Модель отримає передові технології та сучасні системи безпеки.

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Geely показали новий гібридний седан Galaxy L6. Новинка отримала багате оснащення та зможе проїхати до 105 км на електротязі. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Спереду розміщена роздільна оптика з вертикальними денними ходовими вогнями. Між фарами знаходиться світлодіодна смуга.

Ззаду встановлено незвичайні ліхтарі. Вони об'єднані в один блок і займають всю ширину задньої частини авто. На бампері знаходиться дифузор.

Ззаду розміщені незвичайні ліхтарі Фото: Geely

Також можна помітити новий логотип бренду Galaxy. Він складається з шести сріблястих прямокутних елементів.

Габарити Geely Galaxy L6:

довжина — 4782 мм;

ширина — 1875 мм;

висота — 1489 мм;

колісна база — 2752 мм.

Geely Galaxy L6 побудований на платформі e-CMA. Модель запропонують у двох версіях із запасом ходу на електротязі 48 або 105 км.

Седан оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим бензиновим двигуном і двома електромоторами потужністю до 663 к.с. Витрата палива в змішаному циклі становить 4,55 літра на 100 км.

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В інтер'єрі встановлено цифрову панель приладів, яка доповнена великим вертикальним дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Вона працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8155.

В інтер'єрі з'являться два великі дисплеї Фото: DongCheDi

Вартість і дата виходу Geely Galaxy L6 стануть відомі пізніше. Очікується, що початкова ціна моделі становитиме понад $30 000.

Раніше Фокус розповів, що в Китаї стартував продаж нового гібридного кросовера Geely Galaxy L7.