Дешевий електромобіль від General Motors із ліжком у салоні б'є рекорди продажів (фото)

Електромобіль Wuling Bingo — компактний хетчбек В-класу вартістю від 8340 доларів. Топова версія може проїхати 333 км без підзарядки.

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Попит на новий Wuling Bingo перевершив усі очікування. Бюджетний електромобіль активно розкуповують. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Wuling Bingo — компактний хетчбек В-класу Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Bingo почали продавати у квітні і за чотири місяці куплено 81 636 авто. За липень продажі становили 20 064 одиниці. Примітно, що модель поки продається тільки в Китаї, але має всі шанси з'явитися і в інших країнах. Низку моделей Wuling вже експортують.

Запас ходу в топовій версії становить 333 км Фото: General Motors

Новий Wuling Bingo 2023 — спільне дітище концернів General Motors і SAIC, адже саме вони є співвласниками бренду. Компактний хетчбек В-класу завдовжки трохи менше 4 метрів коштує від 8340 до 11 830 доларів.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

Китайський електромобіль Wuling Bingo отримав два дисплеї на передній панелі вже в базовій версії. Серед опцій є надувний матрац-ліжко, що розкладається в задній частині салону.

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Новий Wuling Bingo запропонований у двох версіях. Початковий 41-сильний варіант з батареєю на 17,3 кВт∙год і володіє запасом ходу в 203 км. Топова 68-сильна версія отримала батарею на 31,9 кВт∙год і може проїхати 333 км без підзарядки. Максимальна швидкість обмежена на 100 км/год у всіх Wuling Bingo 2023.

У салоні можна розкласти надувний матрац Фото: General Motors

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