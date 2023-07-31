В Україні з'явилися недорогі комерційні електромобілі з Китаю (фото)

Електрокар Maxus EV30L доступний у двох версіях за довжиною і здатний перевозити до тонни вантажу. Запас ходу фургона становить 250 км.

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В Україну почали завозити вантажні китайські електромобілі Maxus EV30L. Один такий фургон нещодавно помітили в Києві, повідомляє "Автоцентр".

Комерційний електромобіль Maxus EV30L випускається концерном SAIC з 2019 року, але в Україні він з'явився тільки зараз. Вартість становить приблизно від 20 000 доларів за старий фургон і від 30 000 — за новий.

Один із Maxus EV30L з'явився в Києві Фото: autocentre.ua

Китайський електрокар пропонують у двох варіантах. Стандартний фургон досягає 5090 мм завдовжки при колісній базі 2910 мм, а довгобазовий — 5465 і 3285 мм, відповідно. У першому випадку обсяг вантажного відсіку становить 4,8 куб. м, у другому — 6,3 куб. м.

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Вантажопідйомність фургона дорівнює 945 і 1050 кг, відповідно. Для зручності навантаження-розвантаження він оснащений не тільки орними задніми, а й зсувними бічними дверима.

Модель запропонована у двох варіантах за довжиною Фото: SAIC

Китайський електромобіль Maxus EV30L оснащений мотором потужністю 95 к. с. (70 кВт) і батареєю ємністю 41,86 кВт∙год. Запас ходу становить 250 км, також підтримується швидка зарядка.

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