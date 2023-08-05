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Авто

В Украине появился первый электрокроссовер Mitsubishi: подробности и характеристики (фото)

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Фото: Mitsubishi | Mitsubishi Airtrek отличается граненым дизайном

Электрокроссовер Mitsubishi Airtrek оснащен 224-сильным мотором и может проехать 520 км без подзарядки. Недорогая модель богато оснащена.

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В Украину начали завозить новый Mitsubishi Airtrek. Это первый электрокроссовер в истории японской марки. Объявления о продаже модели появились на Auto.ria.

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Электрокроссовер Mitsubishi ввозят в Украину неофициально
Фото: auto.ria.com

Электромобили Mitsubishi Airtrek завозят в Украину неофициально. Их импортируют из Китая, ведь в этой стране налажена сборка модели. Цена Mitsubishi Airtrek 2022 в новом или слегка подержанном состоянии составляет от 32 000 до 38 500 долларов.

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Запас хода авто составляет 520 км
Фото: auto.ria.com

Электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek разработан совместно с китайским концерном GAC и производится на его мощностях. Авто отличается граненым дизайном с огромной хромированной решеткой радиатора и раскосыми "двухэтажными" фарами. По размерам кроссовер немного компактнее нового Mitsubishi Outlander, который недавно также привезли в Украину.

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Какие электромобили из Китая выгоднее всего импортировать в Украину (фото)

Габариты Mitsubishi Airtrek 2022:

  • длина – 4630 мм;
  • ширина – 1920 мм;
  • высота – 1728 мм;
  • колесная база – 2830 мм.
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На передней панели установлены два дисплея
Фото: auto.ria.com

В салоне на передней панели установлены два больших дисплея. Электромобиль Mitsubishi довольно богато оснащен – электропривод сидений и двери багажника, подогрев и вентиляция кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

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Модель богато укомплектована
Фото: auto.ria.com

Новый Mitsubishi Airtrek в Украине предлагают в 224-сильной версии, хотя существует и вариант на 184 л. с. Максимальная скорость ограничена на 175 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 69,9 кВт∙ч позволяет проехать 520 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину ввезли и новый Ford Bronco. Внедорожник приехал в экстремальной модификации.

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