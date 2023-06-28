В Украине вскоре появится новый Mitsubishi Outlander: подробности и характеристики (фото)

Mitsubishi Outlander изменился внешне и стал крупнее. Кроссовер предлагают в вариантах на 5 и 7 мест и выпускают в бензиновой и гибридной версиях.

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В ближайшее время на украинском рынке должен появиться новый Mitsubishi Outlander четвертого поколения. Один из первых официальных автомобилей удалось сфотографировать журналисту Фокуса.

Кроссовер Mitsubishi Outlander четвертой генерации выпускают с конца 2021 года и в Украину уже неофициально ввозят подержанные авто этой модели.

Кроссовер стал выразительнее на вид Фото: Тарас Брязгунов

Mitsubishi Outlander 2023 построен на платформе нового Nissan X-Trail, но несколько крупнее собрата по габаритам – 4710 мм в длину и 1862 мм в ширину. Дизайн кроссовера кардинально изменился и стал агрессивнее и выразительнее. У авто высокий капот, рельефные боковины и "двухэтажная" оптика.

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Увеличенные размеры позволили сделать новый Mitsubishi Outlander просторнее. Модель предложена в версиях на 5 и 7 мест. В салоне улучшены материалы отделки и появилась виртуальная панель приборов.

Модель выпускают в бензиновой и гибридной версиях Фото: Тарас Брязгунов

Конкретно этот Mitsubishi Outlander 2023 оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с. и вариатором. Кроме того, в линейке остался подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV – его мощность выросла до 248 л. с., а запас хода на электротяге увеличен до 87 км.

Ранее Фокус сообщал, что у Mitsubishi Outlander вскоре появится мощная спортивная версия.

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