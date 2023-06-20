Новый Mitsubishi L200 показали до официальной премьеры (фото, видео)

Шестое поколение Mitsubishi L200 будет построено на рамной платформе от Nissan Navara. После 2025 года модель может впервые получить полностью электрическую версию.

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В интернете опубликовали официальные снимки и видео с дизайном пикапа Mitsubishi L200 следующего поколения. Модель позаимствует платформу от Nissan Navara. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Шестое поколение Mitsubishi L200 получит брутальный дизайн с раздельной передней оптикой. Также спереди появится большая решетка радиатора.

Спереди расположена раздельная оптика Фото: Mitsubishi

Задние фонари будут огибать дверь грузовой платформы. Они получат светодиодные элементы с T-образной графикой.

Задние фонари получили T-образную графику Фото: Mitsubishi

Директор по дизайну Mitsubishi L200 заявил, что новое поколение пикапа будет придерживаться концепции "режим зверя". Он отметил, что дизайн модели останется узнаваемым, но будет более современным.

Известно, что пикап сохранит систему полного привода. Много внимания было уделено возможностям новинки на бездорожье.

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Технические характеристики нового Mitsubishi L200 пока держат в секрете. Подробности будут раскрыты во время официальной презентации, которая состоится 26 июля в Таиланде.

Известно, что помимо дизельных версий пикап впервые получит электрическую версию. Ее должны представить после 2025 года.

Ранее Фокус сообщал, что линейку Mitsubishi L200 2023 пополнила новая модификация Savana.