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Авто

Новый L200 и кроссовер за $20 000: Mitsubishi представят четыре модели в 2023 году (фото)

Mitsubishi L200, Mitsubishi Colt, Mitsubishi XPander, новый Mitsubishi, пикап Mitsubishi
Фото: Mitsubishi | Новый Mitsubishi L200 появится в июне

Mitsubishi анонсировали возвращение Colt и новый L200. Кроме того, в модельном ряду японской марки появятся внедорожный минивэн и недорогой компактный кроссовер.

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Mitsubishi активно обновляют свой модельный ряд. До конца нынешнего года в линейке появятся сразу четыре новые модели разных классов. Их подробности раскрыли на официальном сайте бренда.

Mitsubishi L200, Mitsubishi Colt, Mitsubishi XPander, новый Mitsubishi, пикап Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi обновляют модельный ряд
Фото: Mitsubishi

Важнейшей новинкой является пикап Mitsubishi L200 следующего поколения, который покажут уже в июне. Он станет крупнее и агрессивнее на вид, а также породнится с Nissan Navara – будет использовать его платформу. Авто оснастят новым 2,5-литровым турбодизелем.

Mitsubishi Colt, Mitsubishi L200, Mitsubishi XPander, новый Mitsubishi, пикап Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi Colt
Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Colt станет близким родственником Renault Clio – от собрата он будет отличаться только дизайном передней части. Скорее всего, его предложат исключительно в 140-сильной гибридной версии.

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Гибридом станет и внедорожный минивэн Mitsubishi XPander следующего поколения. Четвертой моделью Mitsubishi 2023 года будет бюджетный компактный кроссовер с ярким дизайном – серийная версия концепт-кара XFC. Известно, что он получит бензиновый двигатель и полный привод с режимами для разных типов бездорожья, а его стоимость стартует с $20 000.

Mitsubishi XFC, Mitsubishi L200, Mitsubishi Colt, Mitsubishi XPander, новый Mitsubishi, пикап Mitsubishi Fullscreen
Концепт-кар Mitsubishi XFC является предвестником бюджетного кроссовера
Фото: Mitsubishi

Ранее стало известно, что Mitsubishi кардинально изменят свой модельный ряд и за 5 лет презентуют сразу 16 новых моделей, а с 2035 года компания будет выпускать исключительно гибриды и электромобили.

Также Фокус сообщал, что Mitsubishi вскоре снимут с производства свой новейший кроссовер.