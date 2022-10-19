Mitsubishi готовят недорогой компактный кроссовер за $20 000 (фото)

Концептуальный Mitsubishi XFC — прототип нового бюджетного кроссовера. Автомобиль отличается выразительным мускулистым дизайном и современным оформлением салона.

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На автошоу во Вьетнаме презентовали концепт-кар Mitsubishi XFC. Он является предвестником недорогого компактного кроссовера, который должен появиться во второй половине 2023 или начале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Mitsubishi.

[ + – ] Крылья кроссовера серьезно расширены Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Новый Mitsubishi XFC отличается мускулистым дизайном с расширенными крыльями, массивными бамперами и короткими свесами кузова. Широкая решетка радиатора сочетается с изогнутыми светодиодными фарами, а заднее стекло прикрыто спойлером. Вместо зеркал заднего вида предусмотрены камеры.

[ + – ] На передней панели установлено два дисплея Фото: пресс-служба/Mitsubishi

В отделке салона сочетаются двухцветная кожа и сукно. Руль скошен снизу, а большие дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа объединены в один блок. Переключатели климат-контроля выполнены сенсорными. В крыше предусмотрена прозрачная секция.

[ + – ] Салон отделан двухцветной кожей и сукном Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Серийная модель будет более сдержанной на вид, ведь кроссовер Mitsubishi позиционируют как бюджетный — его цена составит около $20 000. Характеристики авто не разглашают, но известно, что оно получит бензиновый двигатель и полный привод с режимами для разных типов бездорожья.

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