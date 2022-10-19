Mitsubishi готують недорогий компактний кросовер за $20 000 (фото)
Концептуальний Mitsubishi XFC — прототип нового бюджетного кросовера. Автомобіль відрізняється виразним мускулистим дизайном і сучасним оформленням салону.
На автошоу у В'єтнамі презентували концепт-кар Mitsubishi XFC. Він є провісником недорогого компактного кросовера, який має з'явитися у другій половині 2023 чи на початку 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Mitsubishi.
Новий Mitsubishi XFC відрізняється мускулистим дизайном із розширеними крилами, масивними бамперами та короткими звисами кузова. Широка решітка радіатора поєднується із зігнутими світлодіодними фарами, а заднє скло прикрите спойлером. Замість дзеркал заднього виду передбачено камери.
В обробці салону поєднуються двоколірна шкіра та сукно. Кермо скошене знизу, а великі дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа об'єднані в один блок. Перемикачі клімат-контролю виконані сенсорними. У даху передбачено прозору секцію.
Серійна модель буде більш стриманою на вигляд, адже кросовер Mitsubishi позиціонують як бюджетний — його ціна складе приблизно $20 000. Характеристики авто не розголошують, але відомо, що воно отримає бензиновий двигун і повний привід із режимами для різних типів бездоріжжя.Важливо
Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi вирішили повернути на конвеєр свій найдешевший електромобіль. Його зняли з виробництва рік тому.
Також ми писали, що новий Renault Scenic стане електричним кросовером і надійде у продаж із 2024 року.