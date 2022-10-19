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Mitsubishi готують недорогий компактний кросовер за $20 000 (фото)

Mitsubishi XFC, концепт-кар Mitsubishi, кросовер Mitsubishi, новий Mitsubishi XFC
Фото: Пресслужба/Mitsubishi | Серійний кросовер Mitsubishi з'явиться у другій половині 2023 або на початку 2024 року

Концептуальний Mitsubishi XFC — прототип нового бюджетного кросовера. Автомобіль відрізняється виразним мускулистим дизайном і сучасним оформленням салону.

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На автошоу у В'єтнамі презентували концепт-кар Mitsubishi XFC. Він є провісником недорогого компактного кросовера, який має з'явитися у другій половині 2023 чи на початку 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Mitsubishi.

Mitsubishi XFC, концепт-кар Mitsubishi, кросовер Mitsubishi, новий Mitsubishi XFC Fullscreen
Крила кросовера серйозно розширені
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Новий Mitsubishi XFC відрізняється мускулистим дизайном із розширеними крилами, масивними бамперами та короткими звисами кузова. Широка решітка радіатора поєднується із зігнутими світлодіодними фарами, а заднє скло прикрите спойлером. Замість дзеркал заднього виду передбачено камери.

Mitsubishi XFC, концепт-кар Mitsubishi, кросовер Mitsubishi, новий Mitsubishi XFC Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: прес-служба/Mitsubishi

В обробці салону поєднуються двоколірна шкіра та сукно. Кермо скошене знизу, а великі дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа об'єднані в один блок. Перемикачі клімат-контролю виконані сенсорними. У даху передбачено прозору секцію.

Mitsubishi XFC, концепт-кар Mitsubishi, кросовер Mitsubishi, новий Mitsubishi XFC Fullscreen
Салон оздоблений двоколірною шкірою і сукном
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Серійна модель буде більш стриманою на вигляд, адже кросовер Mitsubishi позиціонують як бюджетний — його ціна складе приблизно $20 000. Характеристики авто не розголошують, але відомо, що воно отримає бензиновий двигун і повний привід із режимами для різних типів бездоріжжя.

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