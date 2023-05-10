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Новий L200 та кросовер за $20 000: Mitsubishi представлять чотири моделі у 2023 році (фото)

Mitsubishi L200, Mitsubishi Colt, Mitsubishi XPander, новий Mitsubishi, пікап Mitsubishi
Фото: Mitsubishi | Новий Mitsubishi L200 з'явиться у червні

Mitsubishi анонсували повернення Colt та новий L200. Крім того, в модельному ряду японської марки з'являться позашляховий мінівен і недорогий компактний кросовер.

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Mitsubishi активно оновлює свій модельний ряд. До кінця нинішнього року в лінійці з'являться одразу чотири нові моделі різних класів. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті бренду.

Mitsubishi L200, Mitsubishi Colt, Mitsubishi XPander, новий Mitsubishi, пікап Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi оновлюють модельний ряд
Фото: Mitsubishi

Найважливішою новинкою є пікап Mitsubishi L200 наступного покоління, який покажуть у червні. Він стане більшим і агресивним на вигляд, а також порідниться з Nissan Navara — використовуватиме його платформу. Автомобілі оснастять новим 2,5-літровим турбодизелем.

Mitsubishi Colt, Mitsubishi L200, Mitsubishi XPander, новий Mitsubishi, пікап Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi Colt
Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Colt стане близьким родичем Renault Clio – від побратима він відрізнятиметься лише дизайном передньої частини. Швидше за все, його запропонують виключно у 140-сильній гібридній версії.

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Гібридом стане і позашляховий мінівен Mitsubishi XPander наступного покоління. Четвертою моделлю Mitsubishi 2023 буде бюджетний компактний кросовер з яскравим дизайном — серійна версія концепт-кара XFC. Відомо, що він отримає бензиновий двигун та повний привід із режимами для різних типів бездоріжжя, а його вартість стартуватиме з $20 000.

Mitsubishi XFC, Mitsubishi L200, Mitsubishi Colt, Mitsubishi XPander, новий Mitsubishi, пікап Mitsubishi Fullscreen
Концепт-кар Mitsubishi XFC є провісником бюджетного кросовера
Фото: Mitsubishi

Раніше стало відомо, що Mitsubishi кардинально змінять свій модельний ряд і за 5 років презентують одразу 16 нових моделей, а з 2035 року компанія випускатиме виключно гібриди та електромобілі.

Також Фокус повідомляв, що Mitsubishi незабаром знімуть із виробництва свій новітній кросовер.