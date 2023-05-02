26-річний Mitsubishi Pajero продають за ціною нової Tesla (фото)

Mitsubishi Pajero Evolution — серійна версія позашляховика, який перемагав у знаменитому ралі "Париж-Дакар". Усього випущено лише 2500 таких авто.

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У США виставили на продаж Mitsubishi Pajero 1997 року. За позашляховик із пробігом понад 200 000 км просять чималі гроші – 52 500 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Усього випустили 2500 Mitsubishi Pajero Evo Фото: carscoops.com

Настільки висока ціна (на рівні Tesla Model Y) за 26-річний позашляховик обумовлена тим, що продається найрідкісніша версія моделі – заряджений Mitsubishi Pajero Evolution. Усього випущено лише 2500 таких авто.

Авто отримало оригінальні "кілі" на даху Фото: carscoops.com

Як і знаменитий Mistubishi Lancer Evolution, спортивний варіант Pajero має ралійне походження. По суті, це серійна версія позашляховика, який перемагав у легендарному ралі "Париж-Дакар".

Під капотом встановлений 276-сильний V6 Фото: carscoops.com

Під капотом Mitsubishi Pajero Evolution встановлений 3,5-літровий бензиновий V6 потужністю 276 к. с. Більшість позашляховиків отримали 4-ступінчастий автомат, але цей автомобіль має 5-ступінчасту механічну КПП.

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Розгін до 100 км/год займає 8,5 секунди, а максимальна швидкість становить 210 км/год. Крім того, у авто диференціали, що самоблокуються, і незалежна підвіска всіх коліс.

У салоні встановлені спортивні крісла Recaro Фото: carscoops.com

Дізнатися Mitsubishi Pajero Evolution можна за розширеними крилами, капотом з повітрозабірником, "кілями" на даху та захистом днища. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro.

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