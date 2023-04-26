Найстаріше авто у світі успішно пройшло техогляд у Німеччині (фото)

Власник Benz Victoria приїхав на техогляд у костюмі кінця ХІХ століття. Автомобіль визнали справним та придатним до експлуатації, але з низкою обмежень.

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У німецькому місті Айнбек техогляд TUV пройшов вінтажний Benz Victoria 1894 року. Це найстаріший у світі автомобіль, який має номери та допущений до доріг загального користування, повідомляє Deutsche Welle.

Старовинний Benz Victoria своїм ходом доїхав до СТО, де проводять техогляд. Його власник, 86-річний Карл-Хайнц Рехкопф, одягнувся за модою кінця XIX століття – вдягнув циліндр та каптан.

Автомобіль визнали технічно справним Фото: DW

Фахівці ретельно перевірили Benz Victoria і не знайшли поломок, хіба що пил з агрегатів довелося змахнути. Дозвіл на експлуатацію машини продовжено на 2 роки.

Звичайно, Benz Victoria 1894 не відповідає сучасним стандартам, проте він повністю справний, а значить може експлуатуватися на дорогах загального користування, але з рядом обмежень.

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Зокрема, через невисоку швидкість Benz Victoria він не може виїжджати на автобани, а застаріла світлотехніка не дозволяє їздити вночі. Покажчиків повороту немає, тому доводиться вказувати напрямок руху палицею.

Benz Victoria 1894 оснащений мотором на 6 к. с. та 2-ступінчастою механічною коробкою передач. Він розвиває 29 км/год та витрачає 20 л на 100 км.

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