Самое старое авто в мире успешно прошло техосмотр в Германии (фото)

Владелец Benz Victoria приехал на техосмотр в костюме конца XIX века. Автомобиль признали исправным и пригодным к эксплуатации, но с рядом ограничений.

Related video

В немецком городе Айнбек техосмотр TUV прошел винтажный Benz Victoria 1894 года. Это самый старый в мире автомобиль, имеющий номера и допущенный к дорогам общего пользования, сообщает Deutsche Welle.

Старинный Benz Victoria своим ходом доехал до СТО, где проводят техосмотр. Его владелец, 86-летний Карл-Хайнц Рехкопф, оделся по моде конца XIX века – надел цилиндр и кафтан.

Автомобиль признали технически исправным Фото: DW

Специалисты тщательно проверили Benz Victoria и не нашли поломок, разве что пыль с агрегатов пришлось смахнуть. Разрешение на эксплуатацию машины продлено на 2 года.

Конечно, Benz Victoria 1894 года не соответствует современным стандартам, однако он полностью исправен, а значит может эксплуатироваться на дорогах общего пользования, но с рядом ограничений.

Важно

Ford, Chevrolet и Rolls-Royce: определены самые старые автомобили в Украине (фото)

В частности, из-за невысокой скорости Benz Victoria он не может выезжать на автобаны, а устаревшая светотехника не позволяет ездить ночью. Указателей поворота нет, поэтому приходится указывать направление движения палкой.

Benz Victoria 1894 года оснащен мотором на 6 л. с. и 2-ступенчатой механической коробкой передач. Он развивает 29 км/ч и расходует 20 л на 100 км.

Ранее Фокус рассказывал про уникальный самодельный суперкар на базе "Запорожца".

Также мы писали, что Volkswagen воссоздал свое самое старое грузовое авто.