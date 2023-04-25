Дорога капсула часу: виявлено культовий суперкар Jaguar 90-х без пробігу (фото)
Jaguar XJ220 був найшвидшим автомобілем свого часу. Суперкар із 550-сильним турбомотором розганявся до 349 км/год.
У Каліфорнії на продаж виставили знаменитий суперкар Jaguar XJ220 1994 року. Автомобіль не виїжджав на дороги та виглядає як новий. Про це повідомляє сайт The Drive.
Пробіг Jaguar XJ220 на одометрі — лише 26 км. Суперкар чудово зберігся і є справжньою капсулою часу. Стан його кузова, салону та двигуна близький до ідеального. Крім того, залишилися оригінальні інструменти й аптечка, а також уся документація на авто.
Відомо, що цей Jaguar XJ220 є 223-м авто у серії. Спочатку його купив колекціонер зі Швейцарії, який навіть не зареєстрував авто, а одразу поставив його на зберігання. Машина кілька разів змінювала власників, а в 2021 році опинилася в США.
Ціна Jaguar XJ220 не повідомляється, але вона, напевно, складе не менше мільйона доларів. Останнім часом вартість цих авто зросла, хоча у 90-ті модель була провальною. Спочатку планували випустити 350 авто, але зібрали лише 281 і останні екземпляри розпродавали з величезною знижкою.
Jaguar XJ220 був найшвидшим авто свого часу. У 1992 році він встановив світовий рекорд швидкості — 349,4 км/год. Суперкар оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо на 550 к. с., а розгін до 100 км/год займає 3,8 с.
Раніше Фокус повідомляв, що у США виявили унікальний спорткар 70-х у стані нового авто.
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