Дорога капсула часу: виявлено культовий суперкар Jaguar 90-х без пробігу (фото)

Jaguar XJ220 був найшвидшим автомобілем свого часу. Суперкар із 550-сильним турбомотором розганявся до 349 км/год.

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У Каліфорнії на продаж виставили знаменитий суперкар Jaguar XJ220 1994 року. Автомобіль не виїжджав на дороги та виглядає як новий. Про це повідомляє сайт The Drive.

Всього випустили тільки 281 Jaguar XJ220 Фото: the drive

Пробіг Jaguar XJ220 на одометрі — лише 26 км. Суперкар чудово зберігся і є справжньою капсулою часу. Стан його кузова, салону та двигуна близький до ідеального. Крім того, залишилися оригінальні інструменти й аптечка, а також уся документація на авто.

Суперкар у 1992 році встановив світовий рекорд швидкості — 349,4 км/год. Фото: the drive

Відомо, що цей Jaguar XJ220 є 223-м авто у серії. Спочатку його купив колекціонер зі Швейцарії, який навіть не зареєстрував авто, а одразу поставив його на зберігання. Машина кілька разів змінювала власників, а в 2021 році опинилася в США.

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Ціна Jaguar XJ220 не повідомляється, але вона, напевно, складе не менше мільйона доларів. Останнім часом вартість цих авто зросла, хоча у 90-ті модель була провальною. Спочатку планували випустити 350 авто, але зібрали лише 281 і останні екземпляри розпродавали з величезною знижкою.

Автомобіль ідеально зберігся і виглядає як новий Фото: the drive

Jaguar XJ220 був найшвидшим авто свого часу. У 1992 році він встановив світовий рекорд швидкості — 349,4 км/год. Суперкар оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо на 550 к. с., а розгін до 100 км/год займає 3,8 с.

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