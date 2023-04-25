Дорогая капсула времени: обнаружен культовый суперкар Jaguar 90-х без пробега (фото)

Jaguar XJ220 был самым быстрым авто своего времени. Суперкар с 550-сильным турбомотором разгонялся до 349 км/ч.

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В Калифорнии на продажу выставили знаменитый суперкар Jaguar XJ220 1994 года. Автомобиль не выезжал на дороги и выглядит как новый. Об этом сообщает сайт The Drive.

Всего выпустили только 281 Jaguar XJ220 Фото: the drive

Пробег Jaguar XJ220 на одометре – всего 26 км. Суперкар отлично сохранился и является настоящей капсулой времени. Состояние его кузова салона и двигателя близко к идеальному. Кроме того, остались оригинальные инструменты и аптечка, а также вся документация на авто.

Суперкар установил мировой рекорд скорости в 1992 году — 349,4 км/ч Фото: the drive

Известно, что этот Jaguar XJ220 является 223-м авто в серии. Изначально его купил коллекционер из Швейцарии, который даже не зарегистрировал авто, а сразу поставил его на хранение. Машина несколько раз меняла владельцев, а в 2021 году оказалась в США.

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Цена Jaguar XJ220 не сообщается, но она наверняка составит не менее миллиона долларов. В последнее время стоимость этих авто выросла, хотя в 90-е модель была провальной. Изначально планировали выпустить 350 авто, но собрали только 281 и последние экземпляры распродавали с огромной скидкой.

Автомобиль идеально сохранился и выглядит как новый Фото: the drive

Jaguar XJ220 был самым быстрым авто своего времени. В 1992 году он установил мировой рекорд скорости – 349,4 км/ч. Суперкар оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо на 550 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с.

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