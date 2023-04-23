Долговечный японец: обнаружен Lexus LS с пробегом свыше миллиона километров (фото)

У Lexus LS 430 видны мелкие повреждения на кузове, а в салоне износилась отделка, но его двигатель и коробка передач не вызывают нареканий. Автомобиль регулярно обслуживали на СТО.

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На кузове авто присутствуют мелкие повреждения

Если точнее, то на одометре Lexus LS 430 — 1 010 600 км. Автомобиль неплохо сохранился, если учитывать его пробег и возраст. На кузове присутствуют сколы от камней, но в общем его состояние хорошее. А вот в салоне следы активной эксплуатации больше видны — на руле кожаная отделка в потертостях, а на сиденьях она потрескалась.

Отделка салона затерта и потрескалась

Зато к технической части вопросов нет — Lexus LS 430 регулярно обслуживался. Ему меняли масло и фильтры каждые 10 000 км, а также периодически проводили замену ремня ГРМ, свечей зажигания, тормозных колодок и дисков, а также других расходников. Серьезных неисправностей у авто не было.

Седанн довольно богато оснащен

Под капотом Lexus LS 430 2001 года установлен 4,3-литровый V8 мощностью 290 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая КПП.

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Комплектация Lexus LS 430 довольно богатая по меркам 2001 года. Она включает люк, мощную аудиосистему Mark Levinson с CD-чейнджером, навигацию, электроприводы сидений и рулевой колонки, подогрев кресел.

Двигатель Lexus LS исправен, ведь его регулярно обслуживали

Недавно этот Lexus LS 430 продали на онлайн-аукционе. За него отдали всего 4450 долларов.

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