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Авто

Долговечный японец: обнаружен Lexus LS с пробегом свыше миллиона километров (фото)

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus
Lexus LS 430 проехал более 1 млн км

У Lexus LS 430 видны мелкие повреждения на кузове, а в салоне износилась отделка, но его двигатель и коробка передач не вызывают нареканий. Автомобиль регулярно обслуживали на СТО.

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В США нашли Lexus LS 2001 года с образцовой надежностью. Представительский седан проехал более миллиона километров и пребывает в хорошем состоянии. Об авто рассказали на сайте Cars and Bids.

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus Fullscreen
На кузове авто присутствуют мелкие повреждения

Если точнее, то на одометре Lexus LS 430 — 1 010 600 км. Автомобиль неплохо сохранился, если учитывать его пробег и возраст. На кузове присутствуют сколы от камней, но в общем его состояние хорошее. А вот в салоне следы активной эксплуатации больше видны — на руле кожаная отделка в потертостях, а на сиденьях она потрескалась.

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus Fullscreen
Отделка салона затерта и потрескалась

Зато к технической части вопросов нет — Lexus LS 430 регулярно обслуживался. Ему меняли масло и фильтры каждые 10 000 км, а также периодически проводили замену ремня ГРМ, свечей зажигания, тормозных колодок и дисков, а также других расходников. Серьезных неисправностей у авто не было.

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus Fullscreen
Седанн довольно богато оснащен

Под капотом Lexus LS 430 2001 года установлен 4,3-литровый V8 мощностью 290 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая КПП.

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Комплектация Lexus LS 430 довольно богатая по меркам 2001 года. Она включает люк, мощную аудиосистему Mark Levinson с CD-чейнджером, навигацию, электроприводы сидений и рулевой колонки, подогрев кресел.

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus Fullscreen
Двигатель Lexus LS исправен, ведь его регулярно обслуживали

Недавно этот Lexus LS 430 продали на онлайн-аукционе. За него отдали всего 4450 долларов.

Ранее Фокус рассказывал про Honda Accord с пробегом 1,6 миллиона километров. Автомобиль отлично сохранился.

Также мы писали про самого старого в мире таксиста и его 60-летний Mercedes с пробегом в миллион километров.