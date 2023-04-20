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Авто

Японская надежность: как выглядит Honda Accord с пробегом 1,6 млн километров (фото, видео)

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Фото: скриншот/YouTube | Honda Accord 1990 года проехала 1,6 млн км

Седан Honda Accord неплохо сохранился и на нем почти не видно следов износа. Об автомобиле заботились и регулярно его обслуживали.

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В США найдена Honda Accord 1990 года с образцовой надежностью Седан проехал свыше 1,6 миллиона километров и до сих пор на ходу. Видео с авто опубликовали на Youtube-канале TFCLclassics.

За 33 года у Honda Accord было только два владельца и именно второй хозяин Джо наездил на авто свыше миллиона километров. Когда он приобрел машину, на ее одометре было 119 тыс. км.

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В моторе 185 раз меняли масло
Фото: скриншот/YouTube

Джо работает в Honda и ему приходится посещать дилеров японской марки в разных штатах США, поэтому Accord эксплуатировался очень активно. Впрочем, и обслуживали седан регулярно и по регламенту.

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В Honda Accord 185 раз заменили моторное масло и 31 раз – трансмиссионное. Кроме того, в машине 9 раз меняли ремни ГРМ и 13 раз – тормозные колодки. Джо сохранил все квитанции с СТО.

Несмотря на большой пробег и солидный возраст, Honda Accord 1990 года довольно неплохо выглядит. Активную эксплуатацию авто выдают разве что потертости на руле и водительском сиденье.

Долговечность машины поразила даже представителей Honda. Они выкупили авто и Джо, а в замен он получил новый Honda Accord.

Ранее Фокус сообщал, что самый старый таксист в мире показал свой 60-летний Mercedes с пробегом в миллион километров.

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