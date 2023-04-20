Японська надійність: як виглядає Honda Accord із пробігом 1,6 млн кілометрів (фото, відео)

Седан Honda Accord непогано зберігся і на ньому майже не видно слідів зношування. Про автомобіль дбали і регулярно його обслуговували.

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У США знайдено Honda Accord 1990 року із зразковою надійністю Седан проїхав понад 1,6 мільйона кілометрів і досі на ходу. Відео з авто опублікували на Youtube-каналі TFCLclassics.

За 33 роки у Honda Accord було лише два власники і саме другий господар Джо наїздив на авто понад мільйон кілометрів. Коли він купив машину, на її одометрі було 119 тис. км.

У моторі 185 разів міняли олію Фото: скріншот/YouTube

Джо працює в Honda і йому доводиться відвідувати дилерів японської марки у різних штатах США, тому Accord експлуатувався дуже активно. Втім, і обслуговували седан регулярно та за регламентом.

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У Honda Accord 185 разів замінили моторну оливу та 31 раз – трансмісійну. Крім того, в машині 9 разів змінювали ремені ГРМ та 13 разів – гальмівні колодки. Джо зберіг усі квитанції зі СТО.

Незважаючи на великий пробіг і солідний вік, Honda Accord 1990 досить непогано виглядає. Активну експлуатацію авто видають хіба що потертості на кермі та сидінні водія.

Довговічність машини вразила навіть представників Honda. Вони викупили авто та Джо, а на заміну він отримав новий Honda Accord.

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