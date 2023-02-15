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Зразкова надійність: виявлено Skoda Octavia A7 з пробігом у мільйон кілометрів (фото)

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, універсал Skoda Octavia, Skoda Octavia
Фото: с сайта mobile.de | Skoda Octavia Scout проїхала понад 980 тис. км

Skoda Octavia в дуже хорошому стані попри величезний пробіг. Універсал регулярно обслуговували, змінювали за графіком мастило та всі розхідники.

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У Німеччині виявили незвичайний універсал Skoda Octavia A7 Scout 2014 року. За 9 років автомобіль проїхав майже мільйон кілометрів. Про це пише сайт NextCar.

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, універсал Skoda Octavia, Skoda Octavia Fullscreen
Візуально ніщо не видає величезний пробіг
Фото: с сайта mobile.de

Якщо точніше, то на одометрі авто — 980 616 км. Примітно, що візуально великий пробіг нічого не видає — кузов Skoda Octavia A7 в хорошому стані. А ось у салоні все ж таки видно сліди зносу — потертості на кермі, водійському кріслі, підлокітниках і порогах.

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, універсал Skoda Octavia, Skoda Octavia Fullscreen
Автомобіль регулярно обслуговували на СТО
Фото: с сайта mobile.de

Власник повідомив, що він дуже активно експлуатував Skoda Octavia Scout на роботі й долав у середньому по 9,8 тис. км на місяць. В основному авто їздило на великій швидкості автобанами.

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, універсал Skoda Octavia, Skoda Octavia Fullscreen
У салоні видно сліди активної експлуатації
Фото: с сайта mobile.de

Водночас власник і дбав про авто. Skoda Octavia A7 регулярно обслуговувалась із заміною масла, фільтрів та інших розхідників.

Універсал оснащений 2,0-літровим турбодизелем на 184 к.с., що працює без нарікань. У справному стані 6-ступінчастий робот DSG і повнопривідна трансмісія, та й до ходової питань немає.

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, універсал Skoda Octavia, Skoda Octavia Fullscreen
Зараз універсал виставили на продаж
Фото: с сайта mobile.de

Наразі авто виставили на продаж на знаменитому сайті mobile.de. Купити Skoda Octavia Scout можна за 9500 євро, що не так і мало за авто з пробігом майже мільйон кілометрів.

Раніше Фокус повідомляв, що виявлено рідкісний Chevrolet Corvette 90-х без пробігу та в стані нового авто.