Зразкова надійність: виявлено Skoda Octavia A7 з пробігом у мільйон кілометрів (фото)

Skoda Octavia в дуже хорошому стані попри величезний пробіг. Універсал регулярно обслуговували, змінювали за графіком мастило та всі розхідники.

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У Німеччині виявили незвичайний універсал Skoda Octavia A7 Scout 2014 року. За 9 років автомобіль проїхав майже мільйон кілометрів. Про це пише сайт NextCar.

[ + – ] Візуально ніщо не видає величезний пробіг Фото: с сайта mobile.de

Якщо точніше, то на одометрі авто — 980 616 км. Примітно, що візуально великий пробіг нічого не видає — кузов Skoda Octavia A7 в хорошому стані. А ось у салоні все ж таки видно сліди зносу — потертості на кермі, водійському кріслі, підлокітниках і порогах.

[ + – ] Автомобіль регулярно обслуговували на СТО Фото: с сайта mobile.de

Власник повідомив, що він дуже активно експлуатував Skoda Octavia Scout на роботі й долав у середньому по 9,8 тис. км на місяць. В основному авто їздило на великій швидкості автобанами.

[ + – ] У салоні видно сліди активної експлуатації Фото: с сайта mobile.de

Водночас власник і дбав про авто. Skoda Octavia A7 регулярно обслуговувалась із заміною масла, фільтрів та інших розхідників.

Універсал оснащений 2,0-літровим турбодизелем на 184 к.с., що працює без нарікань. У справному стані 6-ступінчастий робот DSG і повнопривідна трансмісія, та й до ходової питань немає.

[ + – ] Зараз універсал виставили на продаж Фото: с сайта mobile.de

Наразі авто виставили на продаж на знаменитому сайті mobile.de. Купити Skoda Octavia Scout можна за 9500 євро, що не так і мало за авто з пробігом майже мільйон кілометрів.

Раніше Фокус повідомляв, що виявлено рідкісний Chevrolet Corvette 90-х без пробігу та в стані нового авто.