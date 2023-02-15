Зразкова надійність: виявлено Skoda Octavia A7 з пробігом у мільйон кілометрів (фото)
Skoda Octavia в дуже хорошому стані попри величезний пробіг. Універсал регулярно обслуговували, змінювали за графіком мастило та всі розхідники.
У Німеччині виявили незвичайний універсал Skoda Octavia A7 Scout 2014 року. За 9 років автомобіль проїхав майже мільйон кілометрів. Про це пише сайт NextCar.
Якщо точніше, то на одометрі авто — 980 616 км. Примітно, що візуально великий пробіг нічого не видає — кузов Skoda Octavia A7 в хорошому стані. А ось у салоні все ж таки видно сліди зносу — потертості на кермі, водійському кріслі, підлокітниках і порогах.
Власник повідомив, що він дуже активно експлуатував Skoda Octavia Scout на роботі й долав у середньому по 9,8 тис. км на місяць. В основному авто їздило на великій швидкості автобанами.
Водночас власник і дбав про авто. Skoda Octavia A7 регулярно обслуговувалась із заміною масла, фільтрів та інших розхідників.
Універсал оснащений 2,0-літровим турбодизелем на 184 к.с., що працює без нарікань. У справному стані 6-ступінчастий робот DSG і повнопривідна трансмісія, та й до ходової питань немає.
Наразі авто виставили на продаж на знаменитому сайті mobile.de. Купити Skoda Octavia Scout можна за 9500 євро, що не так і мало за авто з пробігом майже мільйон кілометрів.
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