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Авто

Образцовая надежность: обнаружена Skoda Octavia A7 с пробегом в миллион километров (фото)

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, универсал Skoda Octavia, Skoda Octavia
Фото: с сайта mobile.de | Skoda Octavia Scout проехала свыше 980 тыс. км

Skoda Octavia в очень хорошем состоянии, несмотря на огромный пробег. Универсал регулярно обслуживали, меняли по графику масло и все расходники.

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В Германии обнаружен необычный универсал Skoda Octavia A7 Scout 2014 года. За 9 лет автомобиль проехал почти миллион километров. Об этом пишет сайт NextCar.

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, универсал Skoda Octavia, Skoda Octavia Fullscreen
Визуально ничто не выдает огромный пробег
Фото: с сайта mobile.de

Если точнее, то на одометре авто – 980 616 км. Примечательно, что визуально огромный пробег ничего не выдает – кузов Skoda Octavia A7 в неплохом состоянии. А вот в салоне все же видны следы износа – потертости на руле, водительском кресле, подлокотниках и порогах.

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, универсал Skoda Octavia, Skoda Octavia Fullscreen
Автомобиль регулярно обслуживали на СТО
Фото: с сайта mobile.de

Владелец сообщил, что он очень активно эксплуатировал Skoda Octavia Scout по работе и преодолевал в среднем по 9,8 тыс. км в месяц. В основном авто ездило на большой скорости по автобанам.

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, универсал Skoda Octavia, Skoda Octavia Fullscreen
В салоне видны следы активной эксплуатации
Фото: с сайта mobile.de

Вместе с тем владелец и заботился об авто. Skoda Octavia A7 регулярно обслуживалась с заменой масла, фильтров и других расходников.

Универсал оснащен 2,0-литровым турбодизелем на 184 л. с., работающим без нареканий. В исправном состоянии 6-ступенчатый робот DSG и полноприводная трансмиссия, да и к ходовой вопросов нет.

Skoda Octavia Scout 2014, Skoda Octavia Scout, Skoda Octavia A7, универсал Skoda Octavia, Skoda Octavia Fullscreen
Сейчас универсал выставлен на продажу
Фото: с сайта mobile.de

Сейчас авто выставили на продажу на знаменитом сайте mobile.de. Купить Skoda Octavia Scout с можно за 9500 евро, что не так и мало за авто с пробегом почти миллион километров.

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