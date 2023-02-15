Образцовая надежность: обнаружена Skoda Octavia A7 с пробегом в миллион километров (фото)
Skoda Octavia в очень хорошем состоянии, несмотря на огромный пробег. Универсал регулярно обслуживали, меняли по графику масло и все расходники.
В Германии обнаружен необычный универсал Skoda Octavia A7 Scout 2014 года. За 9 лет автомобиль проехал почти миллион километров. Об этом пишет сайт NextCar.
Если точнее, то на одометре авто – 980 616 км. Примечательно, что визуально огромный пробег ничего не выдает – кузов Skoda Octavia A7 в неплохом состоянии. А вот в салоне все же видны следы износа – потертости на руле, водительском кресле, подлокотниках и порогах.
Владелец сообщил, что он очень активно эксплуатировал Skoda Octavia Scout по работе и преодолевал в среднем по 9,8 тыс. км в месяц. В основном авто ездило на большой скорости по автобанам.
Вместе с тем владелец и заботился об авто. Skoda Octavia A7 регулярно обслуживалась с заменой масла, фильтров и других расходников.
Универсал оснащен 2,0-литровым турбодизелем на 184 л. с., работающим без нареканий. В исправном состоянии 6-ступенчатый робот DSG и полноприводная трансмиссия, да и к ходовой вопросов нет.
Сейчас авто выставили на продажу на знаменитом сайте mobile.de. Купить Skoda Octavia Scout с можно за 9500 евро, что не так и мало за авто с пробегом почти миллион километров.
Ранее Фокус сообщал, что обнаружен редкий Chevrolet Corvette 90-х без пробега и в состоянии нового авто.