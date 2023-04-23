Довговічний японець: виявлено Lexus LS з пробігом понад мільйон кілометрів (фото)

У Lexus LS 430 видно дрібні пошкодження на кузові, а в салоні зносилося оздоблення, але двигун і коробка передач не викликають нарікань. Автомобіль регулярно обслуговували на СТО.

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У США знайшли Lexus LS 2001 року із зразковою надійністю. Представницький седан проїхав понад мільйон кілометрів і перебуває у хорошому стані. Про автомобіль розповіли на сайті Cars and Bids.

На кузові авто є дрібні пошкодження

Якщо точніше, то на одометрі Lexus LS 430 — 1 010 600 км. Автомобіль непогано зберігся, якщо враховувати його пробіг та вік. На кузові присутні сколи від каміння, але загалом його стан добрий. А ось у салоні сліди активної експлуатації більше видно — на кермі шкіряне оздоблення в потертостях, а на сидіннях воно потріскалося.

Оздоблення салону затерте і потріскалося

Натомість до технічної частини питань немає – Lexus LS 430 регулярно обслуговувався. Йому міняли олію та фільтри кожні 10 000 км, а також періодично проводили заміну ременя ГРМ, свічок запалювання, гальмівних колодок та дисків, а також інших розхідників. Серйозних несправностей автомобіль не мав.

Седан досить багато оснащений

Під капотом Lexus LS 430 2001 встановлений 4,3-літровий V8 потужністю 290 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.

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Комплектація Lexus LS 430 досить багата за мірками 2001 року. Вона включає люк, потужну аудіосистему Mark Levinson з CD-чейнджером, навігацію, електроприводи сидінь та кермової колонки, підігрів крісел.

Двигун Lexus LS справний, адже його регулярно обслуговували

Нещодавно Lexus LS 430 продали на онлайн-аукціоні. За нього віддали лише 4450 доларів.

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