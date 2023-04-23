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Авто

Довговічний японець: виявлено Lexus LS з пробігом понад мільйон кілометрів (фото)

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus
Lexus LS 430 проїхав понад 1 мільйон кілометрів

У Lexus LS 430 видно дрібні пошкодження на кузові, а в салоні зносилося оздоблення, але двигун і коробка передач не викликають нарікань. Автомобіль регулярно обслуговували на СТО.

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У США знайшли Lexus LS 2001 року із зразковою надійністю. Представницький седан проїхав понад мільйон кілометрів і перебуває у хорошому стані. Про автомобіль розповіли на сайті Cars and Bids.

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus Fullscreen
На кузові авто є дрібні пошкодження

Якщо точніше, то на одометрі Lexus LS 430 — 1 010 600 км. Автомобіль непогано зберігся, якщо враховувати його пробіг та вік. На кузові присутні сколи від каміння, але загалом його стан добрий. А ось у салоні сліди активної експлуатації більше видно — на кермі шкіряне оздоблення в потертостях, а на сидіннях воно потріскалося.

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus Fullscreen
Оздоблення салону затерте і потріскалося

Натомість до технічної частини питань немає – Lexus LS 430 регулярно обслуговувався. Йому міняли олію та фільтри кожні 10 000 км, а також періодично проводили заміну ременя ГРМ, свічок запалювання, гальмівних колодок та дисків, а також інших розхідників. Серйозних несправностей автомобіль не мав.

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus Fullscreen
Седан досить багато оснащений

Під капотом Lexus LS 430 2001 встановлений 4,3-літровий V8 потужністю 290 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.

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Комплектація Lexus LS 430 досить багата за мірками 2001 року. Вона включає люк, потужну аудіосистему Mark Levinson з CD-чейнджером, навігацію, електроприводи сидінь та кермової колонки, підігрів крісел.

Lexus LS 430, Lexus LS, Lexus LS 2001, седан Lexus Fullscreen
Двигун Lexus LS справний, адже його регулярно обслуговували

Нещодавно Lexus LS 430 продали на онлайн-аукціоні. За нього віддали лише 4450 доларів.

Раніше Фокус розповідав про Honda Accord із пробігом 1,6 мільйона кілометрів. Автомобіль добре зберігся.

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