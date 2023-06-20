Новий Mitsubishi L200 показали до офіційної прем'єри (фото, відео)

Шосте покоління Mitsubishi L200 буде збудовано на рамній платформі від Nissan Navara. Після 2025 року модель може вперше отримати повністю електричну версію.

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В інтернеті опублікували офіційні знімки та відео з дизайном пікапа Mitsubishi L200 наступного покоління. Модель запозичить платформу від Nissan Navara. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Шосте покоління Mitsubishi L200 отримає агресивний дизайн з роздільною передньою оптикою. Також попереду з'явиться велика решітка радіатора.

Попереду розташована роздільна оптика Фото: Mitsubishi

Задні ліхтарі будуть огинати двері вантажної платформи. Вони отримають світлодіодні елементи з T-подібною графікою.

Задні ліхтарі отримали T-подібну графіку Фото: Mitsubishi

Директор з дизайну Mitsubishi L200 заявив, що нове покоління пікапа дотримуватиметься концепції "режим звіра". Він зазначив, що дизайн моделі залишиться впізнаваним, але буде більш сучасним.

Відомо, що пікап збереже систему повного приводу. Багато уваги було приділено можливостям новинки на бездоріжжі.

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Технічні характеристики нового Mitsubishi L200 поки що тримають у секреті. Подробиці будуть розкриті під час офіційної презентації, яка відбудеться 26 липня у Таїланді.

Відомо, що, крім дизельних версій, пікап вперше отримає електричну версію. Її мають показати після 2025 року.

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку Mitsubishi L200 2023 року поповнила нова модифікація Savana.