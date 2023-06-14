Прощальний уклін: Mitsubishi L200 отримав фінальну версію для важкого бездоріжжя (фото)

Mitsubishi L200 Savana отримав позашляхову гуму, захисний пластиковий обвіс та багажник на дах. Потужність 2,4-літрового турбодизеля збільшила до 190 к. с.

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Лінійку Mitsubishi L200 2023 поповнила нова модифікація Savana. Пікап підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Пікап отримав пластиковий обвіс та позашляхову гуму Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi L200 Savana упізнається по пластиковому захисному обвісу та 18-дюймовим позашляховим шинам на сталевих дисках. Крім того, встановлені посилені пороги, багажник на даху та шноркель для подолання бродів. Вантажний відсік оброблений спеціальним захисним покриттям.

Салон Mitsubishi L200 оброблений шкірою Фото: Mitsubishi

Салон Mitsubishi L200 залишився без змін. Він оброблений шкірою, а оснащення включає двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, електропривід крісла водія, підігрів керма та сидінь.

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Під капотом встановлений знайомий 2,4-літровий турбодизель із збільшеною до 190 к. с. потужністю. Пікап Mitsubishi L200 Savana отримав 6-ступінчастий автомат та повний привід з понижувальною передачею. Ціна складає 64 000 доларів.

Пікап Mitsubishi L200 оснащений 190-сильним турбодизелем Фото: Mitsubishi

Цікаво, що ця версія стане свого роду прощальною для нинішнього покоління моделі. Незабаром представлять новий Mitsubishi L200 і його вже показали на фото.

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