Новий доступний кросовер Mitsubishi за $20 000 розсекретили на перших фото

Новий Mitsubishi XFC буде недорогим аналогом моделі ASX. Кросовер отримає акустику Yamaha та систему вибору режимів для різних типів бездоріжжя.

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Опубліковано офіційні фото Mitsubishi XFC. Бюджетний компактний кросовер презентують у серпні на автошоу в Індонезії. Перші подробиці моделі з'явилися на сайті японського автовиробника.

Кросовер Mitsubishi XFC стане більш доступною альтернативою моделі ASX. Стартова ціна кросовера становитиме близько 20 000 доларів.

Аудіосистему розробила Yamaha Фото: Mitsubishi

Судячи з рендер, новий Mitsubishi XFC мало зміниться в порівнянні з передсерійним концепт-каром. У нього мускулистий дизайн з розширеними крилами, величезними радіаторними гратами і тоненькими світлодіодними фарами.

Прем'єра моделі відбудеться у серпні Фото: Mitsubishi

На фото салону видно динаміки аудіосистеми, яку розробила Yamaha. Розробники стверджують, що внутрішній простір буде одним із найбільших у класі.

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Характеристики Mitsubishi XFC поки не розкривають, але відомо, що він отримає бензиновий двигун та повний привід із набором режимів для різних типів бездоріжжя.

Концепт-кар Mitsubishi XFC Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi XFC стане однією з чотирьох нових моделей, які представлять у 2023 році. Поряд з ним покажуть новий Mitsubishi L200 та відроджений Colt.

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