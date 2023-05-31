Новый доступный кроссовер Mitsubishi за $20 000 рассекретили на первых фото

Новый Mitsubishi XFC будет недорогим аналогом модели ASX. Кроссовер получит акустику Yamaha и систему выбора режимов для разных типов бездорожья.

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Опубликованы официальные фото Mitsubishi XFC. Бюджетный компактный кроссовер презентуют в августе на автошоу в Индонезии. Первые подробности модели появились на сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер Mitsubishi XFC станет более доступной альтернативой модели ASX. Стартовая цена кроссовера составит около 20 000 долларов.

Аудиосистему разработала Yamaha Фото: Mitsubishi

Судя по рендерам, новый Mitsubishi XFC мало изменится по сравнению с предсерийным концепт-каром. У него мускулистый дизайн с расширенными крыльями, огромной решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами.

Премьера модели состоится в августе Фото: Mitsubishi

На фото салона видны динамики аудиосистемы, которую разработала Yamaha. Разработчики утверждают, что внутреннее пространство будет одним из самых больших в классе.

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Характеристики Mitsubishi XFC пока не раскрывают, но известно, что он получит бензиновый двигатель и полный привод с набором режимов для разных типов бездорожья.

Концепт-кар Mitsubishi XFC Фото: Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi XFC станет одной из четырех новых моделей, которые представят в 2023 году. Наряду с ним покажут новый Mitsubishi L200 и возрожденный Colt.

Ранее Фокус рассказывал про новый кроссовер Citroen с расходом менее 5 л на 100 км.

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