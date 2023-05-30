Представлен кроссовер Citroen с расходом топлива менее 5 литров на 100 км (фото)
Citroen C5 Aircross Hybrid 136 оснащен новой гибридной силовой установкой, которая сокращает расход топлива на 30%. Мощность кроссовера составит 136 л.с. и 230 Нм крутящего момента.
Citroen представили новый гибридный кроссовер C5 Aircross Hybrid 136. Новинка расходует менее 5 литров топлива на 100 км. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Новая гибридная версия для Citroen C5 Aircross станет одной из самых экономных в линейке модели. Она присоединится к более мощным модификациям, но будет дешевле.
Citroen C5 Aircross Hybrid 136 оснастили 48-вольтовой гибридной технологией. Кроссовер будет использовать только электромотор на низких скоростях.
Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем PureTech и электромотором мощностью 28 л.с. Общая мощность составит 136 л.с. и 230 Нм крутящего момента.
Также Citroen C5 Aircross Hybrid 136 получит новую автоматическую коробку передач e-DCS6 с двойным сцеплением. Она позволяет еще больше сократить расход топлива за счет высокой эффективности работы.Важно
Ожидается, что расход топлива Citroen C5 Aircross Hybrid 136 составит менее 5 литров на 100 км в городе. Подробные характеристики и стоимость кроссовера будут объявлены позже.
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