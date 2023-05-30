Представлено кросовер Citroen із витратою палива менше ніж 5 літрів на 100 км (фото)

Citroen C5 Aircross Hybrid 136 оснащений новою гібридною силовою установкою, яка скорочує витрату палива на 30%. Потужність кросовера складе 136 к.с. і 230 Нм крутного моменту.

Related video

Citroen представили новий гібридний кросовер C5 Aircross Hybrid 136. Новинка витрачає менш ніж 5 літрів палива на 100 км. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Нова гібридна версія для Citroen C5 Aircross стане однією з найекономніших у лінійці моделі. Вона приєднається до потужніших модифікацій, але буде дешевшою.

Citroen C5 Aircross Hybrid 136 стане найдешевшою гібридною модифікацією кросовера Фото: Citroen

Citroen C5 Aircross Hybrid 136 оснастили 48-вольтовою гібридною технологією. Кросовер використовуватиме лише електромотор на низьких швидкостях.

Кросовер оснащений гібридною силовою установкою з 1,2-літровим трициліндровим двигуном PureTech і електромотором потужністю 28 к.с. Загальна потужність складе 136 к.с. і 230 Нм крутного моменту.

Citroen C5 Aircross Hybrid 136 використовує лише електромотор на низьких швидкостях Фото: Citroen

Також Citroen C5 Aircross Hybrid 136 отримає нову автоматичну коробку передач e-DCS6 із подвійним зчепленням. Вона дозволяє ще більше скоротити витрату палива шляхом високої ефективності роботи.

Важливо

В Україні з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км (фото)

Очікується, що витрата палива Citroen C5 Aircross Hybrid 136 становитиме менше ніж 5 літрів на 100 км у місті. Детальні характеристики та вартість кросовера будуть оголошені пізніше.

Раніше Фокус розповів, що Citroen повернули у виробництво мініатюрний електромобіль My Ami Buggy.