На прохання клієнтів: Citroen повернули у виробництво свій найдешевший електрокросовер

Citroen My Ami Buggy — найменший кросовер у світі. Двомісний 2,41-метровий електрокар важить лише 485 кг, а для керування ним не потрібні права.

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Електромобіль Citroen My Ami Buggy повертається. Мініатюрний кросовер повернули у виробництво і з 20 червня він надійде у продаж. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.

Новий Citroen My Ami Buggy випустять лімітовану серію з 1000 авто. Ціна кросовера зросла до 12 000 євро.

У кросовера відсутні традиційні двері Фото: Citroen

Нагадаємо, раніше зібрали лише 50 таких авто і попит на них перевищив усі очікування – електрокари розкупили лише за 18 хвилин. Клієнти марки почали просити поновити випуск кросовера.

Нагадаємо, що новий Citroen My Ami Buggy — позашляхова версія компактного електрокара Ami. Двомісне авто сягає всього 2410 мм завдовжки і важить 485 кг — це найменший у світі кросовер.

Електрокар сягає всього 2,41 м завдовжки Фото: Citroen

Від стандартного Citroen Ami позашляховий варіант відрізняється пластиковим обважуванням, 14-дюймовими позашляховими шинами та дугами замість дверей. Кузов та салон прикрашені яскраво-жовтим декором, а дах виконаний зсувним. Для авто запропонували знімну Bluetooth-колонку.

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Електрокросовер Citroen My Ami Buggy, як і раніше, оснащений скромним мотором на 8 к. с. та розвиває всього 45 км/год. У багатьох країнах Європи для управління ним не потрібні права.

Дах електромобіля знімний Фото: Citroen

Акумуляторна батарея на 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 70 км. Повна її зарядка у домашніх умовах займає 3 години.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км.

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