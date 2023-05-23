Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

По просьбам клиентов: Citroen вернули в производство свой самый дешевый электрокроссовер

Кроссовер Citroen My Ami Buggy, Citroen My Ami Buggy, электромобиль Citroen, новый Citroen My Ami Buggy
Фото: Citroen | Citroen My Ami Buggy выпустят лимитированной серией

Citroen My Ami Buggy — самый маленький кроссовер в мире. Двухместный 2,41-метровый электрокар весит всего 485 кг, а для управления им не нужны права.

Related video

Электромобиль Citroen My Ami Buggy возвращается. Миниатюрный кроссовер вернули в производство и с 20 июня он поступит в продажу. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

Новый Citroen My Ami Buggy выпустят лимитированной серией из 1000 авто. Цена кроссовера выросла до 12 000 евро.

Кроссовер Citroen My Ami Buggy, Citroen My Ami Buggy, электромобиль Citroen, новый Citroen My Ami Buggy Fullscreen
У кроссовера отсутствуют традиционные двери
Фото: Citroen

Напомним, ранее собрали только 50 таких авто и спрос на них превысил все ожидания – электрокары раскупили всего за 18 минут. Клиенты марки начали просить возобновить выпуск кроссовера.

Напомним, что новый Citroen My Ami Buggy – внедорожная версия компактного электрокара Ami. Двухместное авто достигает всего 2410 мм в длину и весит 485 кг – это самый маленький в мире кроссовер.

Кроссовер Citroen My Ami Buggy, Citroen My Ami Buggy, электромобиль Citroen, новый Citroen My Ami Buggy Fullscreen
Электрокар достигает всего 2,41 м в длину
Фото: Citroen

От стандартного Citroen Ami внедорожный вариант отличается пластиковым обвесом, 14-дюймовыми внедорожными шинами и дугами вместо дверей. Кузов и салон украшены ярко-желтым декором, а крыша выполнена сдвижной. Для авто предложили съемную Bluetooth-колонку.

Важно
В Киеве заметили самый дорогой электрокроссовер Mercedes с запасом хода 600 км (фото)
В Киеве заметили самый дорогой электрокроссовер Mercedes с запасом хода 600 км (фото)

Электрокроссовер Citroen My Ami Buggy по-прежнему оснащен скромным мотором на 8 л. с. и развивает всего 45 км/ч. Во многих странах Европы для управления им не нужны права.

Кроссовер Citroen My Ami Buggy, Citroen My Ami Buggy, электромобиль Citroen, новый Citroen My Ami Buggy Fullscreen
Крыша электромобиля съемная
Фото: Citroen

Аккумуляторная батарея на 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 70 км. Полная ее зарядка в домашних условиях занимает 3 часа.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появятся недорогие электрокроссоверы Citroen с запасом хода свыше 400 км.

Также мы писали, что Citroen презентовали электрические фургоны повышенной проходимости.