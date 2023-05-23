По просьбам клиентов: Citroen вернули в производство свой самый дешевый электрокроссовер

Citroen My Ami Buggy — самый маленький кроссовер в мире. Двухместный 2,41-метровый электрокар весит всего 485 кг, а для управления им не нужны права.

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Электромобиль Citroen My Ami Buggy возвращается. Миниатюрный кроссовер вернули в производство и с 20 июня он поступит в продажу. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

Новый Citroen My Ami Buggy выпустят лимитированной серией из 1000 авто. Цена кроссовера выросла до 12 000 евро.

У кроссовера отсутствуют традиционные двери Фото: Citroen

Напомним, ранее собрали только 50 таких авто и спрос на них превысил все ожидания – электрокары раскупили всего за 18 минут. Клиенты марки начали просить возобновить выпуск кроссовера.

Напомним, что новый Citroen My Ami Buggy – внедорожная версия компактного электрокара Ami. Двухместное авто достигает всего 2410 мм в длину и весит 485 кг – это самый маленький в мире кроссовер.

Электрокар достигает всего 2,41 м в длину Фото: Citroen

От стандартного Citroen Ami внедорожный вариант отличается пластиковым обвесом, 14-дюймовыми внедорожными шинами и дугами вместо дверей. Кузов и салон украшены ярко-желтым декором, а крыша выполнена сдвижной. Для авто предложили съемную Bluetooth-колонку.

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Электрокроссовер Citroen My Ami Buggy по-прежнему оснащен скромным мотором на 8 л. с. и развивает всего 45 км/ч. Во многих странах Европы для управления им не нужны права.

Крыша электромобиля съемная Фото: Citroen

Аккумуляторная батарея на 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 70 км. Полная ее зарядка в домашних условиях занимает 3 часа.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появятся недорогие электрокроссоверы Citroen с запасом хода свыше 400 км.

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