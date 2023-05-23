По просьбам клиентов: Citroen вернули в производство свой самый дешевый электрокроссовер
Citroen My Ami Buggy — самый маленький кроссовер в мире. Двухместный 2,41-метровый электрокар весит всего 485 кг, а для управления им не нужны права.
Электромобиль Citroen My Ami Buggy возвращается. Миниатюрный кроссовер вернули в производство и с 20 июня он поступит в продажу. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.
Новый Citroen My Ami Buggy выпустят лимитированной серией из 1000 авто. Цена кроссовера выросла до 12 000 евро.
Напомним, ранее собрали только 50 таких авто и спрос на них превысил все ожидания – электрокары раскупили всего за 18 минут. Клиенты марки начали просить возобновить выпуск кроссовера.
Напомним, что новый Citroen My Ami Buggy – внедорожная версия компактного электрокара Ami. Двухместное авто достигает всего 2410 мм в длину и весит 485 кг – это самый маленький в мире кроссовер.
От стандартного Citroen Ami внедорожный вариант отличается пластиковым обвесом, 14-дюймовыми внедорожными шинами и дугами вместо дверей. Кузов и салон украшены ярко-желтым декором, а крыша выполнена сдвижной. Для авто предложили съемную Bluetooth-колонку.Важно
Электрокроссовер Citroen My Ami Buggy по-прежнему оснащен скромным мотором на 8 л. с. и развивает всего 45 км/ч. Во многих странах Европы для управления им не нужны права.
Аккумуляторная батарея на 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 70 км. Полная ее зарядка в домашних условиях занимает 3 часа.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появятся недорогие электрокроссоверы Citroen с запасом хода свыше 400 км.
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