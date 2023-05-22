Знакомый незнакомец: в интернете показали японский аналог "Запорожца" (фото)

У Mitsubishi 500 и ЗАЗ-965 было множество сходств. Тем не менее судьба культового "Запорожца" сложилась гораздо лучше, чем у его аналога из Японии.

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После Второй мировой войны в Японии выпускали свой аналог культового "Запорожца". Модель носила название Mitsubishi 500. Об этом рассказали на сайте Hyser.

Mitsubishi 500 является первым оригинальным автомобилем японского бренда. До этого компания выпускала только две модели по лицензии — Fiat Zero и Henry J.

Внешне Mitsubishi 500 сильно напоминает украинский ЗАЗ-965. Обе модели выпускались с 1960 года, но японский автомобиль продержался на конвейере только до 1962 года, в то время как производство первого "Запорожца" завершилось в 1969 году.

Спереди размещены две круглые фары Фото: Wikipedia

Mitsubishi 500 должен был стать новым народным автомобилем послевоенной Японии. Тем не менее модель не стала популярной и в том же году уступила Colt 600. Конструкция Mitsubishi 500 легла в основу будущих автомобилей бренда.

Двигатель Mitsubishi 500 был установлен сзади Фото: Фото из открытых источников

Mitsubishi 500 оснащался 493- или 594-кубовым двухцилиндровым двигателем мощностью 21 или 25 л.с. соответственно. Он располагался сзади и работал в паре с трехступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Ранее Фокус писал, что в интернете появились редкие архивные фото НАМИ-049А "Целина" 1961 года с агрегатами "Запорожца".