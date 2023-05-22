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Авто

Знакомый незнакомец: в интернете показали японский аналог "Запорожца" (фото)

Mitsubishi, Mitsubishi 500, История, Авто, Автомобили, Раритетные авто, Запорожец, ЗАЗ, ЗАЗ-965
Фото: Фото из открытых источников | Mitsubishi 500 выпускался всего три года

У Mitsubishi 500 и ЗАЗ-965 было множество сходств. Тем не менее судьба культового "Запорожца" сложилась гораздо лучше, чем у его аналога из Японии.

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После Второй мировой войны в Японии выпускали свой аналог культового "Запорожца". Модель носила название Mitsubishi 500. Об этом рассказали на сайте Hyser.

Mitsubishi 500 является первым оригинальным автомобилем японского бренда. До этого компания выпускала только две модели по лицензии — Fiat Zero и Henry J.

Внешне Mitsubishi 500 сильно напоминает украинский ЗАЗ-965. Обе модели выпускались с 1960 года, но японский автомобиль продержался на конвейере только до 1962 года, в то время как производство первого "Запорожца" завершилось в 1969 году.

Mitsubishi 500 Fullscreen
Спереди размещены две круглые фары
Фото: Wikipedia

Mitsubishi 500 должен был стать новым народным автомобилем послевоенной Японии. Тем не менее модель не стала популярной и в том же году уступила Colt 600. Конструкция Mitsubishi 500 легла в основу будущих автомобилей бренда.

Mitsubishi 500 Fullscreen
Двигатель Mitsubishi 500 был установлен сзади
Фото: Фото из открытых источников

Mitsubishi 500 оснащался 493- или 594-кубовым двухцилиндровым двигателем мощностью 21 или 25 л.с. соответственно. Он располагался сзади и работал в паре с трехступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Компактный автомобиль достигал в длину всего 3160 мм. Вес модели составляет 490 кг.

Mitsubishi 500 Fullscreen
Mitsubishi 500 обладал минималистичным интерьером
Фото: Фото из открытых источников

Ранее Фокус писал, что в интернете появились редкие архивные фото НАМИ-049А "Целина" 1961 года с агрегатами "Запорожца".