Знайомий незнайомець: в інтернеті показали японський аналог "Запорожця" (фото)

Mitsubishi 500 і ЗАЗ-965 мали безліч подібностей. Проте доля культового "Запорожця" склалася набагато краще, ніж у його аналога з Японії.

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Після Другої світової війни у Японії випускали свій аналог культового "Запорожця". Модель мала назву Mitsubishi 500. Про це розповіли на сайті Hyser.

Mitsubishi 500 є першим оригінальним автомобілем японського бренду. До цього компанія випускала лише дві моделі за ліцензією — Fiat Zero та Henry J.

Зовні Mitsubishi 500 дуже нагадує український ЗАЗ-965. Обидві моделі випускалися з 1960 року, але японський автомобіль протримався на конвеєрі лише до 1962 року, тоді як виробництво першого "Запорожця" завершилося у 1969 році.

Спереду розміщені дві круглі фари Фото: Wikipedia

Mitsubishi 500 мав стати новим народним автомобілем післявоєнної Японії. Проте модель не стала популярною та того ж року поступилася Colt 600. Конструкція Mitsubishi 500 лягла в основу майбутніх автомобілів бренду.

Двигун Mitsubishi 500 був встановлений позаду Фото: Фото из открытых источников

Mitsubishi 500 оснащувався 493- або 594-кубовим двоциліндровим двигуном потужністю 21 або 25 к.с. відповідно. Він розташовувався ззаду та працював у парі з триступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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В інтернеті показали рідкісний дрібносерійний пікап "Запорожець" (фото)

Компактний автомобіль досягав у довжину всього 3160 мм. Вага моделі складає 490 кг.

Mitsubishi 500 мав мінімалістичний інтер'єр Фото: Фото из открытых источников

Раніше Фокус писав, що в інтернеті з'явилися рідкісні архівні фото НАМІ-049А "Ціліна" 1961 року з агрегатами "Запорожця".