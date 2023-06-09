Французький японець: представлений відроджений Mitsubishi Colt (фото, відео)

Новий Mitsubishi Colt 2024 збудований на базі Renault Clio. Хетчбек запропонований у бензинових та гібридних версіях.

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Mitsubishi повернули на ринок модель Colt. Нове покоління хетчбека В-класу надійде у продаж на європейському ринку з вересня. Про це повідомляє офіційний сайт Mitsubishi.

Хетчбек запропонують у бензинових та гібридних версіях Фото: Mitsubishi

Слід зазначити, що Mitsubishi Colt 2024 – не такий вже й новий. Хетчбек є клоном Renault Clio останнього покоління. Це вже друга така франко-японська модель, створена в рамках альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. До цього новий Mitsubishi ASX збудували на базі Renault Captur.

У базовій версії встановлено віртуальний щиток приладів Фото: Mitsubishi

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Від французького побратима новий Mitsubishi Colt на вигляд відрізняється тільки дизайном решітки радіатора. У салоні у хетчбека дещо інше кермо. Усі версії моделі отримали віртуальну панель приладів, тачскрин портретного формату, круїз-контроль, системи розпізнавання знаків та утримання у смузі. Серед опцій є підігрів керма, паркувальний автопілот та камери кругового огляду.

Mitsubishi Colt 2024 запропонують з 1,0-літровими бензиновими двигунами на 66 і 90 к. с., а також зі 141-сильною гібридною установкою. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 9,3 с і розвиває 180 км/год. Можна вибрати механічні КПП на 5 і 6 ступенів або автомат.

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