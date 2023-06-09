Французский японец: представлен возрожденный Mitsubishi Colt (фото, видео)

Новый Mitsubishi Colt 2024 построен на базе Renault Clio. Хэтчбек предложен в бензиновых и гибридных версиях.

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Mitsubishi вернули на рынок модель Colt. Новое поколение хэтчбека В-класса поступит в продажу на европейском рынке с сентября. Об этом сообщает официальный сайт Mitsubishi.

Хэтчбек предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: Mitsubishi

Следует отметить, что Mitsubishi Colt 2024 – не такой уж и новый. Хэтчбек являет собой клон Renault Clio последнего поколения. Это уже вторая такая франко-японская модель, созданная в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. До этого новый Mitsubishi ASX построили на базе Renault Captur.

В базовой версии установлен виртуальный щиток приборов Фото: Mitsubishi

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От французского собрата новый Mitsubishi Colt с виду отличается только дизайном решетки радиатора. В салоне у хэтчбека несколько иное рулевое колесо. Все версии модели получили виртуальную панель приборов, тачскрин портретного формата, круиз-контроль, системы распознавания знаков и удержания в полосе. Среди опций есть подогрев руля, парковочный автопилот и камеры кругового обзора.

Mitsubishi Colt 2024 предложат с 1,0-литровыми бензиновыми моторами на 66 и 90 л. с., а также со 141-сильной гибридной установкой. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 9,3 с и развивает 180 км/ч. Можно выбрать механические КПП на 5 и 6 ступеней либо автомат.

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