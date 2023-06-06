Найдешевший американський пікап розсекретили до прем'єри (фото, відео)

Новий Ram Rampage побудований на платформі кросовера Jeep Compass і не має рами. Пікап запропонують у бензиновій і дизельній версіях.

Related video

З'явилися офіційні фото й відео Ram Rampage. Компактний пікап представлять до кінця року. Тизери опубліковано на YouТube-каналі бренду.

У пікапа опорний кузов і платформа Jeep Compass Фото: скриншот / YouTube

Новий Ram Rampage стане доступнішим конкурентом Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz — це буде найдешевший американський пікап. Як і в суперників, у пікапа не буде рами — в авто опорний кузов, і він побудований на подовженій платформі Jeep Compass. Назву запозичили в легкового пікапа Dodge Rampage 1982 року.

Ram Rampage отримав віртуальну панель приладів і великий тачскрин Фото: скриншот / YouTube

Дизайн Ram Rampage виконаний у дусі старших братів. У нього фірмова решітка радіатора Ram, довгасті фари та виражені колісні арки. Модель запропонована в чотиридверному виконанні: її довжина становитиме близько 5 м, ширина — 1,85 м, а висота — 1,8 м.

Важливо

У США презентували брутальний 800-сильний пікап Ford для серйозного бездоріжжя (фото)

На фото й відео салону Ram Rampage можна побачити цифрову панель приладів, 10,25-дюймовий тачскрин і круглий джойстик автоматичної КПП. В обробці топових версій використано шкіру та замшу.

Також стало відомо, що пікап Ram Rampage отримає 2,0-літровий 270-сильний турбомотор, знайомий із Jeep Wrangler. Пізніше в окремих країнах лінійку може поповнити 2,0-літровий турбодизель на 170 к. с. Усі версії отримають 9-ступінчастий автомат, а привід може бути переднім чи повним.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися недорогі пікапи рамні на базі Nissan Navara.

Також ми писали, що дешевий пікап Fiat показали до прем'єри.