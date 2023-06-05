Знайомий незнайомець: новий недорогий пікап Fiat показали на фото та відео до прем'єри

Новий Fiat Titano — середньорозмірний рамний пікап вантажопідйомністю 1 тонну. Модель запропонують у бензинових і дизельних версіях.

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В інтернеті опубліковані шпигунські фото та офіційні тизери Fiat Titano. Середньорозмірний рамний пікап проходить тести у Бразилії та його мають представити у другій половині цього року. Про це повідомляє сайт L'Argus.

Нова модель обіцяє бути недорогою Фото: Stellantis

Хоча на шпигунських фото пікап Fiat закамуфльований, а тизери затемнені, можна розглянути деталі моделі. За зображеннями видно, що Titano — італійська версія пікапа Peugeot Landtrek, який знедавна продається в Україні. По суті, новачок відрізняється від побратима від концерну Stellantis тільки дизайном решітки радіатора і переднього бампера.

Пікап збудований на базі Peugeot Landtrek

Обидві моделі побудовані на базі пікапа Changan, що дозволяє зробити їх досить доступними, за мірками класу. Наприклад, новий Peugeot Landtrek в Україні коштує менше ніж 1,3 млн гривень.

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Спочатку для пікапа запропонують на вибір 2,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 210 к. с. і 1,9-літровий 150-сильний турбодизель, а потім має з'явитися і 2,2-літровий турбодизель на 200 к. с. 5,3-метровий Fiat Titano зможе перевозити до тонни вантажу та буксирувати тритонний причіп.

На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та автоматичну КПП, а привід може бути заднім або повним. Топова версія моделі отримає діодні фари, камери кругового огляду та двозонний клімат-контроль.

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