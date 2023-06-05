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Знайомий незнайомець: новий недорогий пікап Fiat показали на фото та відео до прем'єри

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Фото: Stellantis | Fiat Titano — 5,3-метровий рамний пікап

Новий Fiat Titano — середньорозмірний рамний пікап вантажопідйомністю 1 тонну. Модель запропонують у бензинових і дизельних версіях.

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В інтернеті опубліковані шпигунські фото та офіційні тизери Fiat Titano. Середньорозмірний рамний пікап проходить тести у Бразилії та його мають представити у другій половині цього року. Про це повідомляє сайт L'Argus.

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Нова модель обіцяє бути недорогою
Фото: Stellantis

Хоча на шпигунських фото пікап Fiat закамуфльований, а тизери затемнені, можна розглянути деталі моделі. За зображеннями видно, що Titano — італійська версія пікапа Peugeot Landtrek, який знедавна продається в Україні. По суті, новачок відрізняється від побратима від концерну Stellantis тільки дизайном решітки радіатора і переднього бампера.

Fiat Titano, Fiat Titano 2023, новий Fiat Titano, пікап Fiat Fullscreen
Пікап збудований на базі Peugeot Landtrek

Обидві моделі побудовані на базі пікапа Changan, що дозволяє зробити їх досить доступними, за мірками класу. Наприклад, новий Peugeot Landtrek в Україні коштує менше ніж 1,3 млн гривень.

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Спочатку для пікапа запропонують на вибір 2,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 210 к. с. і 1,9-літровий 150-сильний турбодизель, а потім має з'явитися і 2,2-літровий турбодизель на 200 к. с. 5,3-метровий Fiat Titano зможе перевозити до тонни вантажу та буксирувати тритонний причіп.

На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та автоматичну КПП, а привід може бути заднім або повним. Топова версія моделі отримає діодні фари, камери кругового огляду та двозонний клімат-контроль.

Раніше Фокус повідомляв, що в Італії розсекретили доступний електрокросовер Fiat.

Також ми писали, що в Україні з'явився найдешевший пікап на базі Nissan Navara.