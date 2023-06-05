Знакомый незнакомец: новый недорогой пикап Fiat показали на фото и видео до премьеры

Новый Fiat Titano — среднеразмерный рамный пикап грузоподъемностью 1 тонну. Модель предложат в бензиновых и дизельных версиях.

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В интернете опубликованы шпионские фото и официальные тизеры Fiat Titano. Среднеразмерный рамный пикап проходит тесты в Бразилии и его должны представить во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт L’Argus.

Новая модель обещает быть недорогой Фото: Stellantis

Хотя на шпионских фото пикап Fiat закамуфлирован, а тизеры затемнены, можно разглядеть детали модели. По изображениям видно, что Titano – итальянская версия пикапа Peugeot Landtrek, который с недавних пор продается в Украине. По сути, новичок отличается от собрата по концерну Stellantis только дизайном решетки радиатора и переднего бампера.

Пикап построен на базе Peugeot Landtrek

Обе модели построены на базе пикапа Changan, что позволяет сделать их весьма доступными, по меркам класса. К примеру, новый Peugeot Landtrek в Украине стоит менее 1,3 млн гривен.

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Поначалу для пикапа предложат на выбор 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 210 л. с. и 1,9-литровый 150-сильный турбодизель, а позже должен появиться и 2,2-литровый турбодизель на 200 л. с. 5,3-метровый Fiat Titano сможет перевозить до тонны груза и буксировать трехтонный прицеп.

На выбор предложат 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, а привод может быть задним или полным. Топовая версия модели получит диодные фары, камеры кругового обзора и двухзонный климат-контроль.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии рассекретили доступный электрокроссовер Fiat.

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