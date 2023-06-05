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Знакомый незнакомец: новый недорогой пикап Fiat показали на фото и видео до премьеры

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Фото: Stellantis | Fiat Titano — 5,3-метровый рамный пикап

Новый Fiat Titano — среднеразмерный рамный пикап грузоподъемностью 1 тонну. Модель предложат в бензиновых и дизельных версиях.

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В интернете опубликованы шпионские фото и официальные тизеры Fiat Titano. Среднеразмерный рамный пикап проходит тесты в Бразилии и его должны представить во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт L’Argus.

Fiat Titano, Fiat Titano 2023, новый Fiat Titano, пикап Fiat Fullscreen
Новая модель обещает быть недорогой
Фото: Stellantis

Хотя на шпионских фото пикап Fiat закамуфлирован, а тизеры затемнены, можно разглядеть детали модели. По изображениям видно, что Titano – итальянская версия пикапа Peugeot Landtrek, который с недавних пор продается в Украине. По сути, новичок отличается от собрата по концерну Stellantis только дизайном решетки радиатора и переднего бампера.

Fiat Titano, Fiat Titano 2023, новый Fiat Titano, пикап Fiat Fullscreen
Пикап построен на базе Peugeot Landtrek

Обе модели построены на базе пикапа Changan, что позволяет сделать их весьма доступными, по меркам класса. К примеру, новый Peugeot Landtrek в Украине стоит менее 1,3 млн гривен.

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Поначалу для пикапа предложат на выбор 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 210 л. с. и 1,9-литровый 150-сильный турбодизель, а позже должен появиться и 2,2-литровый турбодизель на 200 л. с. 5,3-метровый Fiat Titano сможет перевозить до тонны груза и буксировать трехтонный прицеп.

На выбор предложат 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, а привод может быть задним или полным. Топовая версия модели получит диодные фары, камеры кругового обзора и двухзонный климат-контроль.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии рассекретили доступный электрокроссовер Fiat.

Также мы писали, что в Украине появился дешевый пикап на базе Nissan Navara.