Недорогой электрокроссовер Fiat с запасом хода 400 км рассекретили до премьеры (фото)

Возрожденный Fiat 600 стал компактным кроссовером с элегантным дизайном. Модель предложат в гибридных и электрических версиях.

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В Турине сняли новый Fiat 600. Папарацци запечатлели компактный кроссовер во время рекламной фотосессии. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Снимки дают возможность полностью рассмотреть внешний вид Fiat 600. Он выполнен в традиционном стиле итальянской марки и авто немного напоминает оригинальный Fiat 600 1955 года.

На фото попала электрическая версия модели Фото: Motor.es

Новый Fiat 600 отличается элегантным дизайном с плавными линиями кузова и аркообразной крышей. Круглые фары выполнены в духе электрокара Fiat 500. По размерам модель несколько компактнее, чем кроссовер Fiat 500X и в линейке марки будет на ступеньку ниже его.

Конкретно этот Fiat 600 также является электрическим – об этом свидетельствует голубой логотип на крышке багажника. Он оснащен силовой установкой, знакомой по другим моделям концерна Stellantis – Peugeot e-2008, Citroen e-C4 и Jeep Avenger.

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Электромобиль Fiat 600 получит 156-сильный мотор и батарею емкостью 54 кВт∙ч, а его запас хода составит около 400 км. Также в линейке ожидаются гибридные версии мощностью 100 и 136 л. с.

Новый Fiat 600 презентуют 4 июня, а позже стартует его производство на предприятии в польском городе Тыхи. Там же выпускают и Jeep Avenger. Электрическая версия модели будет стоить менее 40 000 евро.

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