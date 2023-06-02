Китайський Nissan: в Україні з'явилися недорогі рамні пікапи (фото)

Dongfeng Rich 6 відрізняється від Nissan Navara дизайном передньої частини та оформленням салону. Пікап доступний у бензиновій та дизельній модифікаціях.

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На українському ринку з'явився пікап Dongfeng Rich 6. Авто є ліцензійною копією відомого українцям Nissan Navara. Про це повідомляє сайт AutoConsulting.

Вантажопідйомність пікапа становить 795 кг Фото: Dongfeng

Новий Dongfeng Rich 6 мало чим відрізняється від Nissan Navara. Дізнатися його можна за зміненою передньою частиною. Рамний пікап сягає 5310 мм у довжину при колісній базі 3150 мм і пропонується у чотиридверному виконанні. Вантажопідйомність авто становить 795 кг.

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В Україну прибула партія з 50 Dongfeng Rich 6, оснащених 2,3-літровим 163-сильним турбодизелем, розробленим Nissan та Renault. У парі з ним працюють 6-ступінчаста механічна або 8-ступінчаста автоматична КПП. Також є можливість замовити модифікацію із 2,5-літровим бензиновим двигуном на 140 к. с.

Топова версія отримала шкіряний салон та камери кругового огляду Фото: Dongfeng

Ціна Dongfeng Rich 6 стартує з 29 990 доларів і в базовій версії пікап оснащений кондиціонером та електросклопідйомниками. Топовий варіант із дизелем, 8-ступінчастим автоматом, шкіряним салоном та камерами кругового огляду коштує в еквіваленті 38 800 доларів.

Примітно, що в Китаї існує електрична версія Dongfeng Rich 6. Її запас ходу сягає 450 км.

Також Фокус писав, що в Україні презентували новий електричний пікап LUAZ.