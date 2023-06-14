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Авто

Прощальный поклон: Mitsubishi L200 получил финальную версию для тяжелого бездорожья (фото)

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Фото: Mitsubishi | Mitsubishi L200 Savana подготовлен к бездорожью

Mitsubishi L200 Savana получил внедорожную резину, защитный пластиковый обвес и багажник на крышу. Мощность 2,4-литрового турбодизеля увеличили до 190 л. с.

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Линейку Mitsubishi L200 2023 пополнила новая модификация Savana. Пикап подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

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Пикап получил пластиковый обвес и внедорожную резину
Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi L200 Savana узнается по пластиковому защитному обвесу и 18-дюймовым внедорожным шинам на стальных дисках. Кроме того, установлены усиленные пороги, багажник на крыше и шноркель для преодоления бродов. Грузовой отсек отделан специальным защитным покрытием.

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Салон Mitsubishi L200 отделан кожей
Фото: Mitsubishi

Салон Mitsubishi L200 остался без изменений. Он отделан кожей, а оснащение включает двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, электропривод кресла водителя, подогрев руля и сидений.

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Под капотом установлен знакомый 2,4-литровый турбодизель с увеличенной до 190 л. с. мощностью. Пикап Mitsubishi L200 Savana получил 6-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей. Цена составляет 64 000 долларов.

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Пикап Mitsubishi L200 оснащен 190-сильным турбодизелем
Фото: Mitsubishi

Примечательно, что эта версия станет своего рода прощальной для нынешнего поколения модели. Совсем скоро представят новый Mitsubishi L200 и его уже показали на фото.

Ранее Фокус рассказывал про возрожденный Mitsubishi Colt. Хэтчбек предложен в бензиновых и гибридных версиях.

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