Новий компактний електромобіль Mercedes розсекретили до прем'єри (фото)

Mercedes-Benz EQC буде побудований на новій платформі MMA. Також німецький бренд розробляє нові гібридні силові установки для своїх майбутніх автомобілів.

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Mercedes-Benz готує новий електричний седан, який може отримати назву EQC. Електромобіль буде заснований на моделі CLA третього покоління. Про це розповіли на сайті Autocar.

Прототип Mercedes-Benz CLA наступного покоління помітили під час тестів на дорогах. Седан отримає змінений дизайн і нові гібридні силові установки.

Mercedes-Benz CLA сильно зміниться зовні та всередині Фото: Autocar

Mercedes-Benz CLA стане першою з чотирьох серійних моделей на новій платформі MMA. Вона призначена як для автомобілів із ДВЗ, так і для електромобілів.

Mercedes-Benz CLA наступного покоління отримає змінений дизайн Фото: Autocar

У розробці перебуває електрична архітектура на 800 В і система силової електроніки на основі карбіду кремнію. Вони дадуть змогу сильно збільшити продуктивність майбутніх електромобілів.

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Новий Mercedes-Benz CLA 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Mercedes-Benz EQC буде запропоновано з одним або двома електромоторами на вибір. Топова модифікація зможе проїхати до 850 км на одному заряді. Дебют електрокара може відбутися вже у 2024 році.

Також у Mercedes-Benz розробили нову двоступеневу коробку передач для електричних моделей. Вона забезпечує баланс між продуктивністю та економією заряду акумулятора.

У Mercedes-Benz підтвердили, що всі бензинові двигуни майбутніх моделей бренду будуть доповнені електромоторами. Це будуть потужні гібридні силові установки з мінімальним рівнем шкідливих викидів.

Раніше Фокус повідомляв, що в модельний ряд Mercedes-Benz можуть повернути потужні заряджені версії седанів від AMG з 4,0-літровим двигуном V8 під капотом.