Понад 800 сил: Mercedes готує потужні заряджені седани з великими моторами (фото)

Бензиновий 4,0-літровий V8 повернеться під капот Mercedes C-Class і E-Class у складі гібридної установки. Седани не тільки стануть потужнішими, а й зможуть пересуватися на електротязі.

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У модельний ряд Mercedes-Benz можуть повернути потужні заряджені версії седанів від AMG з 4,0-літровим V8 під капотом. За даними сайту Carscoops, такі модифікації можуть з'явитися у Mercedes E-Class і навіть у більш компактного C-Class.

Як відомо, 4,0-літрові варіанти від AMG були у Mercedes C-Class і E-Class попереднього покоління, але тепер від них відмовилися, адже великий V8 не надто вписується в еко-стандарти. Новий Mercedes-AMG C63 став гібридом із 2,0-літровою турбочетвіркою, а для E63 готують силову установку з 3,0-літровою турбошісткою та електромотором.

Топовий Mercedes E-Class назвуть E73 Фото: Mercedes-Benz

Втім, повністю від 4,0-літрового V8 у Mercedes-AMG не відмовилися. Він також став частиною гібридної установки і в такому вигляді пропонується для дорожчих Mercedes-AMG S63 і AMG GT 4door. Сумарна потужність перевищує 800 к. с., а ще гібриди можуть пересуватися в повністю електричному режимі і відповідають еко-нормам Євро-7.

Саме цю силову установку і має отримати новий Mercedes E-Class. Уже навіть зареєстровані авторські права на його назву E73. Основним конкурентом седана залишиться новий BMW M5 2024 року, який також стане плагін гібридом з V8 і електромотором.

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Про топовий Mercedes C-Class інформації менше і для нього назва ще не зареєстрована. Вочевидь седану знадобиться розширення моторного відсіку, адже він проєктувався під чотирициліндрові двигуни і V8 туди помістити складніше.

Раніше Фокус повідомляв, що новий заряджений Mercedes C-Class уже з'явився в Києві.

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