Свыше 800 сил: Mercedes готовит мощные заряженные седаны с большими моторами (фото)

Бензиновый 4,0-литровый V8 вернется под капот Mercedes C-Class и E-Class в составе гибридной установки. Седаны не только станут мощнее, но и смогут передвигаться на электротяге.

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В модельный ряд Mercedes-Benz могут вернуть мощные заряженные версии седанов от AMG с 4,0-литровым V8 под капотом. По данным сайта Carscoops, такие модификации могут появиться у Mercedes E-Class и даже у более компактного C-Class.

Как известно, 4,0-литровые варианты от AMG были у Mercedes C-Class и E-Class предыдущего поколения, но теперь от них отказались, ведь большой V8 не слишком вписывается в эко-стандарты. Новый Mercedes-AMG C63 стал гибридом с 2,0-литровой турбочетверкой, а для E63 готовят силовую установку с 3,0-литровой турбошестеркой и электромотором.

Топовый Mercedes E-Class назовут E73 Фото: Mercedes-Benz

Впрочем, полностью от 4,0-литрового V8 в Mercedes-AMG не отказались. Он также стал частью гибридной установки и в таком виде предлагается для более дорогих Mercedes-AMG S63 и AMG GT 4door. Суммарная мощность превышает 800 л. с., а еще гибриды могут передвигаться в полностью электрическом режиме и соответствуют эко-нормам Евро-7.

Именно эту силовую установку и должен получить новый Mercedes E-Class. Уже даже зарегистрированы авторские права на его название E73. Основным конкурентом седана останется новый BMW M5 2024, который также станет подзаряжаемым гибридом с V8 и электромотором.

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О топовом Mercedes C-Class информации меньше и для него название еще не зарегистрировано. Очевидно седану понадобится расширение моторного отсека, ведь он проектировался под четырехцилиндровые двигатели и V8 туда поместить сложнее.

Ранее Фокус сообщал, что новый заряженный Mercedes C-Class уже появился в Киеве.

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