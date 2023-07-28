В Украине построена копия самого редкого и дорогого суперкара Mercedes (фото)

Клон Mercedes CLK GTR Roadster получил обвес, антикрыло и поднимающиеся вверх двери. Салон кабриолета отделан дорогой кожей.

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Украинские мастера воплотили в жизнь очень интересный проект – воссоздали знаменитый суперкар Mercedes-Benz CLK GTR Roadster. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Двери авто поднимаются вверх Фото: topgir.com.ua

Клон Mercedes CLK GTR Roadster построен в украинском ателье Proteros, которое воплотило в жизнь несколько очень интересных проектов. Одним из его авторов является дизайнер Григорий Тоболин. Вдохновляют его работы ателье Koening Specials, Strossek и Zagato.

За основу взят стандартный кабриолет Mercedes CLK430 первого поколения. Его внешность серьезно изменили – крылья расширены, появились обвес и оригинальное антикрыло в духе Mercedes CLK GTR. За сиденьями установлены обтекатели, а двери поднимаются вверх.

Салон обшит дорогой кожей Фото: topgir.com.ua

Салон Mercedes CLK стал двухместным. В отделке использована дорогая кожа, а руль приплюснут сверху и снизу.

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Под капотом установлен 4,3-литровый V8, который в стоковой версии развивает 279 л. с. Для сравнения: настоящий Mercedes CLK GTR 1998 года оснащен 6,9-литровым V12 на 612 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 320 км/ч.

Сзади установлено антикрыло Фото: topgir.com.ua

С другой стороны, суперкар Mercedes CLK GTR очень редкий и дорогой: всего выпущено 6 купе и 20 родстеров, поэтому их цена сейчас превышает 10 миллионов долларов.

Оригинальный Mercedes CLK GTR Roadster Фото: Mercedes-Benz

Сейчас клон Mercedes CLK GTR планируют выставить на продажу. Вырученные средства пойдут на новые проекты ателье Proteros, а также на помощь ВСУ, ведь Григорий Тоболин стал на защиту Украины.

Примечательно, что сейчас над аналогичным проектом работают в ЮАР – там создают клон Mercedes CLK GTR в кузове купе на базе седана E-Class

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