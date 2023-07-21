Новий Mercedes-Benz CLA 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Тестовий прототип нового Mercedes-Benz CLA помітили на дорогах Іспанії. Седан наступного покоління буде запропоновано з бензиновими та дизельними двигунами, а також з гібридною та електричною силовими установками.

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Компактний седан Mercedes-Benz CLA вперше помітили під час тестів на дорогах. Новинка отримає сильно змінений дизайн і модернізовані силові установки. Про це розповіли на сайті Motor1.

У січні 2023 року було представлено оновлений Mercedes-Benz CLA. Тепер же німецький бренд готує наступне покоління моделі.

Новий Mercedes-Benz CLA збереже знайомий силует Фото: Motor1.com

Тестовий прототип майже повністю прикритий камуфляжем. Це свідчить про те, що новий седан буде сильно відрізнятися від моделі поточного покоління.

Спереду з'являться нові фари та решітка радіатора Фото: Motor1.com

Очікується, що новий Mercedes-Benz CLA отримає більш елегантний дизайн. Решітка радіатора стане більш округлою.

Новинка буде заснована на платформі Mercedes Modular Architecture. Вона дасть змогу оснастити автомобіль не тільки бензиновими та дизельними двигунами, а й електричною силовою установкою. Така модель може отримати назву EQA.

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В інтер'єрі з'явиться збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи. Він буде з'єднаний з цифровою панеллю приладів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Mercedes-Benz GLC 2023 з'явилися відразу дві заряджені версії — GLC43 і GLC63 S.