Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото)

Mercedes-AMG GT розділить платформу з кабріолетом Mercedes-AMG SL і вперше буде доступний з повним приводом. У розробці перебуває гібридний варіант суперкара потужністю близько 700 сил.

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Mercedes готує нове покоління свого суперкара AMG GT. Новинка буде доступна тільки в кузові купе та стане швидшою за попередника. Про це розповіли на сайті Motor1.

Генеральний директор AMG Майкл Шибе підтвердив, що наступний Mercedes-AMG GT розділить платформу з кабріолетом SL. Модель також стане важчою через нове компонування інтер'єру 2+2.

Ще одним нововведенням для моделі стане наявність системи повного приводу. Перше покоління моделі було доступне тільки із заднім приводом.

Зовнішність суперкара стане ще агресивнішою Фото: Motor1.com

Нещодавно на тестах була помічена версія AMG GT S. Вона відрізняється наявністю заднього спойлера, а також збільшеного переднього спліттера.

Ззаду з'явиться спойлер Фото: Motor1.com

Перші модифікації суперкара оснастять 4,0-літровим турбованим двигуном V8 від Mercedes-AMG SL 55 і 63. Його потужність становитиме від 470 до 585 к.с. залежно від версії.

У плани AMG входить створення гібридної модифікації суперкара потужністю близько 700 к.с. Вона зможе розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.

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Вартість нового Mercedes-AMG GT поки що залишається невідомою. Дебют суперкара заплановано на вересень цього року.

Раніше Фокус писав, що на продаж виставили рідкісний Mercedes-AMG GT S Speedlegend 2019 року від ательє Bussink.

Також ми писали, що прототип Mercedes-AMG GT ледь не розбили на автошоу.