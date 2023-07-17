ДТП на мільйони: дорогі ексклюзивні суперкари розбили на очах у тисяч глядачів (відео)

На автошоу в Гудвуді розбили одразу кілька раритетних суперкарів. Вартість автомобілів обчислюється мільйонами доларів.

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Фестиваль швидкості в британському Гудвуді відзначився не тільки прем'єрами нових авто і цікавими старовинними машинами, а й ефектними аваріями рідкісних суперкарів. Їхні відео опублікували на Youtube.

ДТП сталися на гоночному треку Гудвуда під час заїздів на час. Спортивні авто змагаються, хто швидше проїде коло автодромом.

Спочатку в аварію потрапив Porsche 911 GT1 — переможець перегонів "24 години Ле-Мана" 1998 року. Його вартість становить близько 10 мільйонів доларів, тож це поки що найдорожча ДТП року.

600-сильний спорткар занесло в повороті, він врізався в огорожу з тюків соломи і втратив заднє антикрило. Ремонт карбонового Porsche 911 GT1 буде недешевим.

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Потім прийшла черга не менш дорогого McLaren F1 GTR 1996 року, на якому свого часу виступав Ральф Шумахер. Цей суперкар зайшов у поворот занадто широко і врізався в огорожу передньою частиною. Загалом випущено лише 28 таких авто, їхня вартість також обчислюється мільйонами доларів.

Вінтажний суперкар BMW M1 ProCar 1978 року також не вписався в поворот і ефектно влетів у тюки з соломою. Вартість такого авто становить близько мільйона доларів.

Аварії сталися на очах тисяч глядачів. Крім того, під час дрифту з траси злетів прототип Mercedes-AMG GT другого покоління, проте він не зазнав серйозних пошкоджень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Гудвуді розбили і унікальний 585-сильний електромобіль Hyundai.

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