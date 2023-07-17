ДТП на миллионы: дорогие эксклюзивные суперкары разбили на глазах у тысяч зрителей (видео)

На автошоу в Гудвуде разбили сразу несколько раритетных суперкаров. Стоимость автомобилей исчисляется миллионами долларов.

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Фестиваль скорости в британском Гудвуде отметился не только премьерами новых авто и интересными старинными машинами, но и эффектными авариями редких суперкаров. Их видео опубликовали на Youtube.

ДТП произошли на гоночном треке Гудвуда во время заездов на время. Спортивные авто соревнуются, кто быстрее проедет круг по автодрому.

Сначала в аварию попал Porsche 911 GT1 – победитель гонки "24 часа Ле-Мана" 1998 года. Его стоимость составляет около 10 миллионов долларов, так что это пока самое дорогое ДТП года.

600-сильный спорткар занесло в повороте, он врезался в ограждение из тюков соломы и потерял заднее антикрыло. Ремонт карбонового Porsche 911 GT1 будет недешевым.

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Затем пришла очередь не менее дорогого McLaren F1 GTR 1996 года, на котором в свое время выступал Ральф Шумахер. Этот суперкар зашел в поворот слишком широко и врезался в ограждение передней частью. Всего выпущено лишь 28 таких авто их их стоимость также исчисляется миллионами долларов.

Винтажный суперкар BMW M1 ProCar 1978 года также не вписался в поворот и эффектно влетел в тюки с соломой. Стоимость такого авто составляет около миллиона долларов.

Аварии произошли на глазах тысяч зрителей. Кроме того, во время дрифта с трассы слетел прототип Mercedes-AMG GT второго поколения, однако он не получил серьезных повреждений.

Ранее Фокус сообщал, что в Гудвуде разбили и уникальный 585-сильный электромобиль Hyundai.

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